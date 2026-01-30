Dólar
/ Nacional / POLICIALES

Homicidio en Florida: un hombre de 27 años fue asesinado a tiros en la plaza San Cono

La víctima, que poseía antecedentes penales, llegó a ser trasladada a un centro de salud local, donde minutos más tarde se constató su fallecimiento

30 de enero 2026 - 9:47hs
Sirena policial
Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

Un hombre de 27 años fue asesinado de un disparo de arma de fuego en la noche de este jueves en la plaza San Cono, ubicada en la intersección de José Enrique Rodó y Francisco Acuña de Figueroa, en la ciudad de Florida.

Según la información policial, sobre las 23:20 ingresó un llamado al sistema de emergencias 911 alertando sobre una persona herida por arma de fuego en el lugar, por lo que personal policial concurrió de forma inmediata.

Al arribo de los efectivos, la víctima, que poseía antecedentes penales, ya había sido asistida por una emergencia médica y trasladada a un centro de salud local, donde minutos más tarde se constató su fallecimiento.

En la escena trabajó Policía Científica, que realizó los relevamientos correspondientes, y también se hicieron presentes integrantes del Comando Jefaturial.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Departamental de 2º Turno, que dispuso una serie de actuaciones para la Policía.

