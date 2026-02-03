Un hombre fue detenido en la Embajada de España por ingresar armado: aseguró que se trataba de una "reliquia" de su abuelo, pero no tenía permisos

Un hombre fue detenido este martes de mañana luego de intentar ingresar armado a la Embajada de España en la zona de Pocitos, confirmaron fuentes a El Observador.

El incidente, que activó el protocolo de seguridad, ocurrió en la sede ubicada en la calle Libertad, casi Avenida Brasil.

Según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12), el hombre —de 42 años y sin antecedentes penales— se presentó en el consulado español con la intención de retirar un pasaporte europeo .

Sin embargo, al pasar su mochila por el escáner de seguridad en el acceso al edificio, se detectó la presencia de un arma de fuego .

La seguridad de la embajada activó de inmediato el protocolo correspondiente y dio aviso a la Policía.

Efectivos de la zona se dirigieron a la escena y confirmaron que se trataba de un revólver calibre 22 con ocho balas.

El hombre de 42 años, según informó el consignado medio, aseguró que el arma se trataba de una "reliquia" familiar que le había regalado su abuelo.

A pesar de esta explicación, el hombre no contaba con la documentación necesaria para portar armas en espacios públicos, por lo que fue detenido.