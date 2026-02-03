Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
30°C
algo de nubes
Miércoles:
Mín  23°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / EMBAJADA

Un hombre fue detenido en la Embajada de España por ingresar armado: aseguró que se trataba de una "reliquia" de su abuelo, pero no tenía permisos

El hombre —de 42 años y sin antecedentes penales— se presentó en el consulado español con la intención de levantar un pasaporte europeo

3 de febrero 2026 - 12:44hs
Hombre detenido en la Embajada de España

Hombre detenido en la Embajada de España

Un hombre fue detenido este martes de mañana luego de intentar ingresar armado a la Embajada de España en la zona de Pocitos, confirmaron fuentes a El Observador.

El incidente, que activó el protocolo de seguridad, ocurrió en la sede ubicada en la calle Libertad, casi Avenida Brasil.

Según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12), el hombre —de 42 años y sin antecedentes penales— se presentó en el consulado español con la intención de retirar un pasaporte europeo.

Más noticias
Sirena policial
POLICIALES

Homicidio en Florida: un hombre de 27 años fue asesinado a tiros en la plaza San Cono

La Policía de Maldonado trabaja en el caso.
CASA ABANDONADA

Encontraron un cuerpo en una casa de Maldonado: la Policía investiga si se trata de un hombre que estaba desaparecido desde el lunes

Sin embargo, al pasar su mochila por el escáner de seguridad en el acceso al edificio, se detectó la presencia de un arma de fuego.

La seguridad de la embajada activó de inmediato el protocolo correspondiente y dio aviso a la Policía.

Efectivos de la zona se dirigieron a la escena y confirmaron que se trataba de un revólver calibre 22 con ocho balas.

El hombre de 42 años, según informó el consignado medio, aseguró que el arma se trataba de una "reliquia" familiar que le había regalado su abuelo.

A pesar de esta explicación, el hombre no contaba con la documentación necesaria para portar armas en espacios públicos, por lo que fue detenido.

Temas:

hombre España Pocitos

Seguí leyendo

Las más leídas

ANEP abrió llamado laboral para estudiantes: ofrece hasta $ 41 mil, según el régimen de trabajo
OPORTUNIDAD

ANEP abrió llamado laboral para estudiantes: ofrece hasta $ 41 mil, según el régimen de trabajo

Un Solo Uruguay y su propuesta para evitar la obra en Casupá.
MOVIMIENTO

La idea de Un Solo Uruguay para solucionar el abasto de agua a Montevideo sin construir la represa de Casupá

BCU ordenó el cese de operativa a empresa que realizaba transferencias hacia Venezuela sin autorización
SISTEMA FINANCIERO

BCU ordenó el cese de operativa a empresa que realizaba transferencias hacia Venezuela sin autorización

Video captó el momento que un policía mató a delincuente que le disparó a la cabeza para robarlo
POLICIALES

Video captó el momento que un policía mató a delincuente que le disparó a la cabeza para robarlo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos