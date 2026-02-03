Dólar
/ Nacional / INTERNACIONALES

Uruguayos en la "lista negra" del ICE: Estados Unidos los califica como "lo peor de lo peor", ¿quiénes son?

Con un incremento del 260 % en el número de ciudadanos extranjeros retenidos en centros de detención provisorios, ocho son los uruguayos que integran la nómina “negra” titulada Worst of the Worst.

3 de febrero 2026 - 14:01hs
ICE URUGUAYOS

Con un incremento del 260 % en el número de ciudadanos retenidos en centros de detención provisorios, según la información recopilada por la Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) correspondiente a los primeros 10 meses tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, ocho son los uruguayos que integran la nómina “negra” titulada Worst of the Worst, acusados de delitos que van desde conducir bajo la influencia del alcohol hasta la participación activa en el tráfico y venta de drogas.

Quiénes son los uruguayos en la lista negra del ICE de Estados Unidos, calificados como "lo peor de lo peor"

PABLO VIDARTE HERNÁNDEZ

PABLO VIDARTE HERNÁNDEZ

Condenado por Tráfico de drogas, heroína, cocaína - Venta | Detenido: Fort Dix, Nueva Jersey

JUAN ALFONSO RODRÍGUEZ

JUAN ALFONSO RODRÍGUEZ

Condenado por Conducir bajo la influencia del alcohol | Detenido: Islandia, Nueva York

CATALINA AMARILLO

CATALINA AMARILLO

Condenada por Hurto de Institución Bancaria, Robo de Identidad (70AA) | Detenida: Lagos de Miami, Florida

EMILANO CAÑAS

EMILANO CAÑAS

Condenado por Posesión de drogas | Detenido: Nápoles, Florida

JOSÉ SAPPIA RODRÍGUEZ

JOSÉ SAPPIA RODRÍGUEZ

Condenado por Robo con fractura | Detenido: Cherryville, Carolina del Norte

LUCAS NIEVAS FERREIRA

LUCAS NIEVAS FERREIRA

Condenado por Tráfico de drogas, cocaína - Venta | Detenido: Stafford, Virginia

ANTHONY RICHARD GONZÁLEZ

Anthony Richard González

Condenado por Incendio provocado, robo | Detenido: Jacksonville, Florida

RODY ZAPATA-HALCÓN

RODY ZAPATA-HALCÓN

Condenado por Explotación de un menor | Detenido: Oxford, Wisconsin

Temas:

Estados Unidos uruguayos ICE

