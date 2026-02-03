Uruguayos en la "lista negra" del ICE: Estados Unidos los califica como "lo peor de lo peor", ¿quiénes son?

Con un incremento del 260 % en el número de ciudadanos retenidos en centros de detención provisorios, según la información recopilada por la Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) correspondiente a los primeros 10 meses tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, ocho son los uruguayos que integran la nómina “negra” titulada Worst of the Worst, acusados de delitos que van desde conducir bajo la influencia del alcohol hasta la participación activa en el tráfico y venta de drogas.
Quiénes son los uruguayos en la lista negra del ICE de Estados Unidos, calificados como "lo peor de lo peor"
PABLO VIDARTE HERNÁNDEZ
Condenado por Tráfico de drogas, heroína, cocaína - Venta | Detenido: Fort Dix, Nueva Jersey