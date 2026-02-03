Uruguayos en la "lista negra" del ICE: Estados Unidos los califica como "lo peor de lo peor", ¿quiénes son?

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos publicó la lista de los “peores criminales extranjeros” arrestados en múltiples redadas llevadas a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Con un incremento del 260 % en el número de ciudadanos retenidos en centros de detención provisorios, según la información recopilada por la Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) correspondiente a los primeros 10 meses tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, ocho son los uruguayos que integran la nómina “negra” titulada Worst of the Worst, acusados de delitos que van desde conducir bajo la influencia del alcohol hasta la participación activa en el tráfico y venta de drogas.

Worst of the Worst Worst of the Worst Quiénes son los uruguayos en la lista negra del ICE de Estados Unidos, calificados como "lo peor de lo peor" PABLO VIDARTE HERNÁNDEZ PABLO VIDARTE HERNÁNDEZ Condenado por Tráfico de drogas, heroína, cocaína - Venta | Detenido: Fort Dix, Nueva Jersey

JUAN ALFONSO RODRÍGUEZ JUAN ALFONSO RODRÍGUEZ Condenado por Conducir bajo la influencia del alcohol | Detenido: Islandia, Nueva York

CATALINA AMARILLO CATALINA AMARILLO Condenada por Hurto de Institución Bancaria, Robo de Identidad (70AA) | Detenida: Lagos de Miami, Florida EMILANO CAÑAS EMILANO CAÑAS Condenado por Posesión de drogas | Detenido: Nápoles, Florida JOSÉ SAPPIA RODRÍGUEZ JOSÉ SAPPIA RODRÍGUEZ Condenado por Robo con fractura | Detenido: Cherryville, Carolina del Norte LUCAS NIEVAS FERREIRA LUCAS NIEVAS FERREIRA Condenado por Tráfico de drogas, cocaína - Venta | Detenido: Stafford, Virginia ANTHONY RICHARD GONZÁLEZ Anthony Richard González Condenado por Incendio provocado, robo | Detenido: Jacksonville, Florida RODY ZAPATA-HALCÓN RODY ZAPATA-HALCÓN Condenado por Explotación de un menor | Detenido: Oxford, Wisconsin