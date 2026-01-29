Uno por uno: quiénes son los uruguayos con alertas rojas buscados por Interpol
29 de enero 2026 - 14:22hs
Interpol actualizó la lista de ciudadanos uruguayos con alertas rojas buscados por las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a fin de cumplir con los pedidos de extradición, entrega o ejecución de una acción judicial similar.
La nomina conformada por un total de 45 personas nacidas en el país, no reviste una orden de detención internacional, sino que se consideran notificaciones necesarias para la ayuda de rastreo de paradero de un individuo o si plantea un peligro para la seguridad pública.
¿Quiénes son los uruguayos con alertas rojas buscados por Interpol?
Merentes Palma, Walter Jesus: homicidio.
Sosa Fernández, Johan Marcos: homicidio.
Sampayo Freitas, Mathias Rodrigo: homicidio.
Vidal Suárez, Anderson Axel: 5 homicidios.
Magliano Pereira, José Asdrubal: hurto y rapiña.
Rodriguez Rodriguez, Lucas Danilo: incumplimiento de una medida cautelar impuesta judicialmente en proceso de protección ante violencia basada en género.
Larrauri Barreto, Eddy Enrique: reiterados delitos de abuso sexual agravados.
Pelais Gutierrez, Yonathan Gonzalo: homicidio en calidad de co-autor.
Pelufo Gorga, Pablo Alberto: atentado violento al pudor.
Matonte Garay, Fernando Luis: violación agravado
Sanguinetti Santamarina, Diego Andrés: suministro de sustancias estupefacientes
Araujo Ruiz, Carlos Ernesto: abuso sexual.
Ginares Correa, Eddy Javier: reiterados delitos de abuso sexual agravados.
Tartaro Fernández, Matías Alejandro: reiterados delitos de abuso sexual agravados.
Sauco Gomez, Nelson Ricardo: ocho delitos de rapiña en reiteración.
Soria Ibañez, Facundo Enrique: homicidio y lesiones graves.
Parisi Alegre, Jose Luis: homicidio agravado.
Bassani Sacias, Jose Walter: reiterados delitos de tortura y privación de libertad en calidad de coautor
Rosa Escalante, Rubinson: homicidio agravado.
Gandolfo Alzaga, Martin Ignacio: narcotráfico.
Fernandez Fernandez, Ronie Damian: narcotráfico.
Fernandez Mier, Gaston: dos homicidios.
Curbelo Reyes, Miguel Alejandro: delitos de abuso sexual.
Pereira Rosano, Jesus Maria: rapiña.
Salinas Silva, Alejandro Washington: homicidio.
Flabia Suarez, Jonatan Alexander: robo agravado.
Pais Diaz, Jorge Marcelo: delito continuado de importación y comerzalización de estupefacientes agravado.
Marset Cabrera, Sebastian Enrique: trafico ilicito de estupefacientes y drogas peligrosas, asociacion criminal y lavado de dinero.
Cardozo Fariña, Daniel Enrique: abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización y abuso sexual con acceso carnal (reiterado) en concurso real.
Pintos Montero, Edgar Gonzalo: reiterados delitos de atentado violento al pudor agravados por ser las víctimas menores de 12 años en régimen de reiteración real con reiterados delitos de abuso sexual agravados.
Velazco Nuñez, Carlos Ricardo: tráfico internacional de drogas y posesión ilegal de armas de fuego.
Montenegro Nuñez, Julio Sebastian: homicidio.
Viera Mendoça, Gerardo: homicidio.
Cordero Piacentini, Manuel Juan: homicidio.
Parodi Giordano, Alexis Heber: homicidio.
Miranda Alvarado, Daniel Hernan: reiterados delitos de abuso sexual (atentado violento al pudor).
Kleinicke Duarte, Moises: homicidio.
Guillen Bustamante, Julio Walter: homicidio agravado por ser cometido contra su expareja y por haber mediado violencia de genero en grado de tentativa en concurso real con amenazas.
Colman Correa, Nestor Leonel: trafico ilicito de estupefacientes.
Caitano Couste, Daibel Sebastian: lavado de activos.
Nuñez Acosta, Daniel Alberto: robo en poblado y en banda.
Lopez Rivero, Pablo David: homicidio.
Marano Punschke, Erik Lenin: homicidio.
Myasnikov, Maxim: intento de asesinato de dos personas por motivos mercenarios cometido por un grupo de personas bajo una conspiración preliminar.