Incidente en shopping: un hombre tomó un poste separador, amenazó con que iba a "romper todo" y guardias de seguridad lo contuvieron

En las últimas horas el shopping y terminal de ómnibus de Tres Cruces fue el escenario de un incidente que involucró a un hombre que, con un poste separador en mano, empezó a amenazar a los viajeros . El hecho, confirmado por fuentes del centro comercial a El Observador, quedó registrado en video y fue compartido rápidamente en redes sociales.

En dicho fragmento se ve al hombre sobre el local de CITA con el separador en manos, mientras en repetidas ocasiones amenazaba con "romper todo" .

"Lo rompo todo, lo rompo todo" , reiteró el hombre mientras que se encontraba sin la remera puesta al momento del incidente.

ROBO PIRAÑA Robo piraña en Tres Cruces: dos delincuentes se llevaron de una farmacia más de 80 perfumes importados

En conversaciones con El Observador, fuentes del Tres Cruces informaron que tras detectar el hecho activaron de "forma inmediata" sus "protocolos habituales de seguridad" .

Conforme a los "procedimientos establecidos", los efectivos del lugar se encargaron de contener la situación "permitiendo una rápida resolución del episodio".

El hombre fue puesto a disposición de efectivos policiales, quienes llevaron adelante las diligencias correspondientes.

"Tres Cruces es uno de los puntos de mayor circulación de personas del país, por lo que cuenta con equipos capacitados y protocolos permanentes para actuar con rapidez y responsabilidad ante cualquier eventualidad, priorizando siempre la seguridad de quienes transitan por el complejo", aseguraron a El Observador.

El video original del hecho, que fue publicado en TikTok por la cuenta de nadiamorales_23, cuenta con más de 150 mil visualizaciones y alrededor de 4 mil likes.