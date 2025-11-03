Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
cielo claro
Martes:
Mín  16°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / SOSTENIBILIDAD

La historia detrás de cómo Tres Cruces se convirtió en una de las primeras terminales de América Latina con Certificación B

Tres Cruces presentó su Reporte de Sostenibilidad 2024/2025, reafirmando su compromiso con el triple impacto: social, ambiental y económico

3 de noviembre 2025 - 5:00hs
TC MEMORIA OCT 2025_Mesa de trabajo 1

El reporte, correspondiente al período del 1.º de mayo de 2024 al 30 de abril de 2025, refleja un año de consolidación institucional y avances en sostenibilidad, en el que la organización continuó fortaleciendo su modelo de gestión responsable. Desde su inauguración en 1994, Tres Cruces ha mantenido una identidad única en el país al integrar en un mismo espacio una terminal de ómnibus y un shopping, convirtiéndose en un punto neurálgico de Montevideo.

Durante el ejercicio, la compañía avanzó en un amplio plan de obras comprometido con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tras la renovación de la concesión de la terminal hasta 2041. Las mejoras incluyeron la renovación de pisos, cartelería, iluminación y equipamiento en terminal y encomiendas, además de la construcción de una segunda rampa vehicular que optimiza la circulación y la accesibilidad.

El año estuvo marcado por la consolidación del proceso de certificación B, que otorgó al complejo 90,6 puntos en la evaluación de Sistema B, posicionándolo como una de las primeras terminales y centros comerciales de América Latina en alcanzar esta distinción.

En materia ambiental, se completó la instalación de una planta fotovoltaica de 1,4 MW, se profundizó el plan de ahorro y reutilización del agua, y se reforzó la clasificación y tratamiento de residuos dentro del predio. También se amplió la infraestructura de reconocimiento facial y videovigilancia para aumentar la seguridad, y se mantuvieron las certificaciones ISO 9001:2015 y UNIT ISO 50001:2018, que respaldan la eficiencia energética y la mejora continua.

En el plano social, Tres Cruces siguió apoyando a organizaciones como Ánima, Fundación Niños con Alas, Liceo Jubilar y Honrar la Vida, además de acompañar campañas de UNICEF y acciones vinculadas a la salud y la educación.

Este vigésimo primer Reporte de Sostenibilidad reafirma el compromiso de Tres Cruces con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los principios del Global Reporting Initiative (GRI), integrando los pilares del triple impacto en su estrategia empresarial. Tres Cruces continúa consolidando su rol como referente de gestión sostenible, innovación y compromiso social, fiel a su propósito de conectar personas, generar oportunidades y cuidar el entorno.

Podés ver el reporte completo en el siguiente link.

Temas:

Tres Cruces historia América Latina sostenibilidad

Seguí leyendo

Las más leídas

 Ignacio Sosa, Lucas Hernández, Matías Arezo y Javier Méndez
TORNEO CLAUSURA

Peñarol 2-1 Defensor Sporting: con dos goles de Lucas Hernández, el aurinegro ganó de atrás y es campeón del Torneo Clausura

Brayan Cortés
POSICIONES

Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura, con Peñarol campeón, y la Tabla Anual a falta de una fecha

Diego García 
PEÑAROL

La decisión de Diego Aguirre con Diego García en el equipo de Peñarol ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura, luego de estar cuatro días en un juicio acusado de abuso sexual en Argentina

Punta del Este: chileno manejó a más de 150 km/h, generó nueve multas en un día y la intendencia le incautó el auto de lujo
INCAUTADO

Punta del Este: chileno manejó a más de 150 km/h, generó nueve multas en un día y la intendencia le incautó el auto de lujo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar