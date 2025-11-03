La historia detrás de cómo Tres Cruces se convirtió en una de las primeras terminales de América Latina con Certificación B

El reporte, correspondiente al período del 1.º de mayo de 2024 al 30 de abril de 2025, refleja un año de consolidación institucional y avances en sostenibilidad, en el que la organización continuó fortaleciendo su modelo de gestión responsable. Desde su inauguración en 1994, Tres Cruces ha mantenido una identidad única en el país al integrar en un mismo espacio una terminal de ómnibus y un shopping, convirtiéndose en un punto neurálgico de Montevideo.

Durante el ejercicio, la compañía avanzó en un amplio plan de obras comprometido con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tras la renovación de la concesión de la terminal hasta 2041. Las mejoras incluyeron la renovación de pisos, cartelería, iluminación y equipamiento en terminal y encomiendas, además de la construcción de una segunda rampa vehicular que optimiza la circulación y la accesibilidad.

El año estuvo marcado por la consolidación del proceso de certificación B, que otorgó al complejo 90,6 puntos en la evaluación de Sistema B, posicionándolo como una de las primeras terminales y centros comerciales de América Latina en alcanzar esta distinción.

En materia ambiental, se completó la instalación de una planta fotovoltaica de 1,4 MW, se profundizó el plan de ahorro y reutilización del agua, y se reforzó la clasificación y tratamiento de residuos dentro del predio. También se amplió la infraestructura de reconocimiento facial y videovigilancia para aumentar la seguridad, y se mantuvieron las certificaciones ISO 9001:2015 y UNIT ISO 50001:2018, que respaldan la eficiencia energética y la mejora continua.

En el plano social, Tres Cruces siguió apoyando a organizaciones como Ánima, Fundación Niños con Alas, Liceo Jubilar y Honrar la Vida, además de acompañar campañas de UNICEF y acciones vinculadas a la salud y la educación. Este vigésimo primer Reporte de Sostenibilidad reafirma el compromiso de Tres Cruces con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los principios del Global Reporting Initiative (GRI), integrando los pilares del triple impacto en su estrategia empresarial. Tres Cruces continúa consolidando su rol como referente de gestión sostenible, innovación y compromiso social, fiel a su propósito de conectar personas, generar oportunidades y cuidar el entorno. Podés ver el reporte completo en el siguiente link.