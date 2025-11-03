"Era superbueno, casi perfecto": habló el padre del joven de 18 años que murió en un accidente de tránsito en Piriápolis

Marcos Catjak , el padre del joven de 18 años que murió en la madrugada del domingo en un accidente frontal en Camino de los Arrayanes, en Piriápolis , dijo que su hijo, Agustín, era " superbueno ", " casi perfecto " y " responsable ".

El joven iba en el auto junto a su pareja, Lola Ferreres , de 18 años y que también murió en el accidente que se produjo a las 04:30 del domingo . Las causas del siniestro todavía se desconocen.

En diálogo con Telemundo, el padre del joven de 18 años dijo que su hijo no era "fierrero" y que prácticamente no tomaba alcohol. "Estoy casi seguro que estaba usando el cinto porque lo sacaron de adentro del auto", dijo también.

Y aunque las causas del accidente están en investigación, Catjak apuntó a los datos obtenidos de una aplicación que tenía un amigo de su hijo y que mostraba la velocidad a la que circulaba el auto.

"Ahí pudimos ver a la velocidad que iba, todo el recorrido que hizo que fueron cuatro kilómetros y en el momento del impacto eran 63 kilómetros por hora. El abogado fue, sacó fotos del lugar y el auto impacta en su carril, no se movió a ningún lado", contó.

Catjak dijo que se enteró del accidente con una llamada sobre las seis de la mañana. "En el momento que me llaman, para decirme la noticia, como padre más allá de la noticia quería saber si había sido culpa de él, si se había mandado una macana y lo primero que me dijeron era que había un testigo cerca del lugar (que dijo) que el auto iba bien, que iba despacio", afirmó.