Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
nubes dispersas
Miércoles:
Mín  21°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Nacional / POLICIALES

Robo a diplomático libanés en Tres Cruces: un guardia de seguridad quedó filmado, fue detenido y manifestó tener "problemas económicos"

La víctima fue un ciudadano libanés con estatus diplomático, quien dejó un sobre con billetes sobre el cajero automático y luego se percató que ya no estaba

27 de enero 2026 - 11:18hs
cajero271

Un guardia de seguridad del shopping Tres Cruces fue detenido e indagado por un hurto mediante descuido ocurrido en la tarde del lunes, luego de que quedara registrado por cámaras de seguridad tomando un sobre con dinero que había sido dejado sobre un cajero automático.

La víctima fue un ciudadano libanés con estatus diplomático, quien denunció ante la Policía que, mientras realizaba una transacción en un cajero del centro comercial, dejó un sobre con billetes sobre el equipo y, al volver a mirar, constató que el dinero ya no estaba.

El registro de las cámaras

Tras la denuncia, el Área de Investigaciones de la Zona Operacional I inició actuaciones y concurrió a Tres Cruces para realizar un relevamiento de las cámaras de videovigilancia. En coordinación con la supervisora de seguridad de la terminal, los efectivos analizaron el material fílmico.

Más noticias
Defensa e Inisa firman acuerdo para capacitar a jóvenes
ACUERDO

Defensa e Inisa firman acuerdo de cooperación para capacitar a jóvenes infractores en las Fuerzas Armadas

El exfutbolista uruguayo Daniel Larumbe sobre ICE
ICE

Uruguayo que vive en EEUU hace 30 años relató un episodio que involucró a agentes de ICE en su restaurante

De las imágenes surge que, luego de que la víctima se retirara del cajero, un guardia de seguridad del propio establecimiento tomó el sobre y lo guardó.

Con esa información, la encargada de seguridad aportó los datos del funcionario, lo que permitió a la Policía concurrir a su domicilio y entrevistarlo.

Reconoció el hecho y dijo que devolverá el dinero

Durante la entrevista con los efectivos, el guardia admitió haber tomado el sobre y guardado el dinero. Según manifestó a los investigadores, atravesaba problemas económicos y aseguró que es su intención devolver la suma sustraída.

Enterada de lo ocurrido, la Fiscalía dispuso “tomar acta, consultar si está dispuesto a la entrega del dinero y notificarlo de que queda emplazado”, en el marco de la investigación en curso.

Temas:

Tres Cruces guardia de seguridad libanes

Seguí leyendo

Las más leídas

Playa de Canelones
CONTAMINACIÓN

Canelones recomendó no bañarse en dos playas del departamento por superar "valores máximos permitidos para uso recreativo"

El dramático relato de Diego Jokas, protagonista del rescate a la familia que naufragó en Punta del Este: Una eternidad

El dramático relato de Diego Jokas, protagonista del rescate a la familia que naufragó en Punta del Este: "Una eternidad"

BPS publicó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones para febrero 2026
PASIVIDADES

BPS compartió el calendario de pago de jubilaciones y pensiones para febrero 2026: aquí las fechas

Ver ese barco uruguayo fue como ver a mi madre: el relato del argentino rescatado tras pasar la noche a la deriva y su respuesta a la polémica

"Ver ese barco uruguayo fue como ver a mi madre": el relato del argentino rescatado tras pasar la noche a la deriva y su respuesta a la polémica

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos