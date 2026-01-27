Robo a diplomático libanés en Tres Cruces: un guardia de seguridad quedó filmado, fue detenido y manifestó tener "problemas económicos"

Un guardia de seguridad del shopping Tres Cruces fue detenido e indagado por un hurto mediante descuido ocurrido en la tarde del lunes, luego de que quedara registrado por cámaras de seguridad tomando un sobre con dinero que había sido dejado sobre un cajero automático.
La víctima fue un ciudadano libanés con estatus diplomático, quien denunció ante la Policía que, mientras realizaba una transacción en un cajero del centro comercial, dejó un sobre con billetes sobre el equipo y, al volver a mirar, constató que el dinero ya no estaba.
El registro de las cámaras
Tras la denuncia, el Área de Investigaciones de la Zona Operacional I inició actuaciones y concurrió a Tres Cruces para realizar un relevamiento de las cámaras de videovigilancia. En coordinación con la supervisora de seguridad de la terminal, los efectivos analizaron el material fílmico.
De las imágenes surge que, luego de que la víctima se retirara del cajero, un guardia de seguridad del propio establecimiento tomó el sobre y lo guardó.
Con esa información, la encargada de seguridad aportó los datos del funcionario, lo que permitió a la Policía concurrir a su domicilio y entrevistarlo.
Reconoció el hecho y dijo que devolverá el dinero
Durante la entrevista con los efectivos, el guardia admitió haber tomado el sobre y guardado el dinero. Según manifestó a los investigadores, atravesaba problemas económicos y aseguró que es su intención devolver la suma sustraída.
Enterada de lo ocurrido, la Fiscalía dispuso “tomar acta, consultar si está dispuesto a la entrega del dinero y notificarlo de que queda emplazado”, en el marco de la investigación en curso.