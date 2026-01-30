Rusia busca uruguayos: ofrece permiso de residencia sin cuotas ni exámenes, ¿dónde y cómo aplicar?

Rusia lanzo su primera iniciativa migratoria para atraer talentos globales 2026. El beneficio dispondrá el acceso a permisos de residencia sin cuotas ni exámenes para los beneficiarios, además de la posibilidad de trasladar cónyuges, padres e hijos.

Abierto a ciudadanos de Uruguay y todos los países del mundo, las solicitudes para el estatus de impatriado se aceptarán desde el 15 de abril.

Devenido del Decreto Presidencial No. 883 del 12 de diciembre de 2025 y supervisado por el Ministerio de Asuntos Internos de Rusia junto a la Agencia de Iniciativas Estratégicas , el programa promete porcionar seguridad jurídica, procedimientos simplificados y apoyo integral para la integración.

El programa ruso está dirigido a atraer extranjeros que:

tengan logros en ciencia, tecnología, producción, deportes, industrias creativas, cultura o educación;

hayan hecho una contribución a la sociedad, la economía o a la defensa y seguridad de Rusia,

posean profesiones, calificaciones o habilidades muy demandadas.

Como beneficio, Moscú ofrece dos procedimientos migratorios acelerados:

permiso de residencia temporal sin cuotas ni exámenes;

acceso directo a un permiso de residencia permanente.

Ademá, en materia de apoyo e integración:

Los cónyuges, padres e hijos (incluidos adoptados o bajo tutela) podran trasladarse junto con el repatriado;

Los repatriados y sus familias reciben apoyo integral tanto a nivel federal como regional, incluso a través del Estándar Regional de Integración de Repatriados aplicado en determinadas entidades territoriales rusas de modo piloto.

Rusia busca uruguayos | Paso a paso, ¿cómo aplicar al programa de impatriados?

Paso 1: un ciudadano extranjero someterá su solicitud ante un operador asignado por el Ministerio de Asuntos Internos de Rusia por recomendación de la Agencia de Inicjativas Estratégicas.

Paso 2: Se realizará la verificación del candidato en tres etapas

a) Evaluación de competencias y cumplimiento de criterios (Operador)

b) Verificación de seguridad (Ministerio de Asuntos Internos de Rusia)

c) Conclusión del Grupo de Trabajo de la Comisión de la Ciudadanía bajo la Presidencia de Rusia

Paso 3: El Ministerio del Interior emitirá la decisión sobre la concesión del estatus de impatriado al candidato.

Los plazos para obtener el estatus de impatriado variará entre 95 a 125 dias. El estatus otorgará a su titular el derecho a un trámite acelerado del permiso de residencia temporal y del permiso de residencia permanente (hasta 30 dias).