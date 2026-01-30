Estos son los cuatros departamentos de Uruguay considerados por Estados Unidos como los de mayor riesgo para los turistas: rige el alerta nivel 2, ¿qué significa?

El Departamento de Estado de los Estados Unidos , a través del portal Travel.State.Gov publicó la lista de los cuatro departamentos de Uruguay con mayor riesgo de sufrir un hecho delictivo.

El aviso reeditado después de una revisión periódica con cambios, insta a la adopción de medidas preventivas en carácter de "elevada precaución" para los distritos, debido al índice alto de robos .

"Delitos violentos, como homicidios, robos a mano armada, robos de vehículos y hurtos, ocurren en todo el país. Estos delitos ocurren en cualquier momento y han afectado a ciudadanos estadounidenses. Los delincuentes suelen viajar en parejas en motocicletas para acercarse a víctimas desprevenidas con un arma y exigirles sus pertenencias", repasó el sitio.

Además, según Travel.State.Gov, los delincuentes armados también atacan supermercados, restaurantes, centros financieros y pequeños negocios, donde a menudo, se ven afectados transeúntes inocentes.

En un margen inferior a Argentina y Paraguay, el país integra junto a Brasil, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador las naciones sudamericanas bajo nivel 2 de aviso de viaje, entendido como instancia para "ejercer mayor precaución".

¿Cuáles son las recomendaciones emitidas por Estados Unidos para los viajeros que visiten Uruguay?

Confome a la guía de recomedaciones de viajes publicada en el portal Travel.State.Gov, Estados Unidos considera 10 pautas preventivas para los viajeros que visiten Uruguay:

Estar atento al entorno, especialmente cuando se viaja a lugares turísticos o áreas poco iluminadas.

Llamar al 911 si se encuentra ante un delito en curso. No resistirse físicamente a ningún intento de robo ni intentar detenerlo.

Estar alerta cuando se visite bancos o utilicen cajeros automáticos fuera del horario diurno o en ubicaciones remotas.

No dejar objetos valiosos en vehículos estacionados o a la vista mientras se conduce.

No mostrar signos de riqueza, como usar joyas o relojes caros.

Revisar los planes de seguridad personal y residencial.

Inscribirse en

el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir mensajes y alertas de la Embajada de los Estados Unidos y facilitar la localización en caso de emergencia.

Preparar un plan para situaciones de emergencia. Visitar la página de los CDC para obtener la información de salud para viajeros más reciente.

Contratar un seguro antes de viajar.

¿Cuáles son los departamentos más peligrosos de Uruguay, según la guía de viaje de Estados Unidos?

Para Estados Unidos, la delincuencia es más común en los siguientes cuatro departamentos:

Montevideo

Canelones

Maldonado

Rivera

¿Qué dicen los datos de criminalidad de Uruguay?

El informe preliminar de estadísticas criminales de 2025 difundido días atrás por el Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior dio cuenta de un descenso general de la cifra de denuncias del 4,7%, en comparación con igual período de 2024.

Con 369 notificaciones, la cantidad de homicidios en el país bajó un 3,4% en 2025, en comparación de los 382 del año previo.

En cuanto a los perpetrados contra menores de 18 años, el dato puntual reflejó una caída de 17,4%, de 23 asesinatos a 19.

Por otra parte, las denuncias de rapiñas presentaron un descenso del 10%. En tanto, el número de hurtos bajó un 8,3%. Con respecto a los vehículos, la caída fue de 8,5%. También bajó la cantidad de denuncias de estafas y fraudes informáticos, un 16,7%. La cifra de abigeatos aumentó 11,9%.

“Nadie está satisfecho, porque debemos lograr resultados mejores, pero la tendencia es positiva, los delitos bajan poco a poco, y eso es buena noticia”, enfatizó el encargado de la Gerencia del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo.