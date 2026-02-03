Maldonado exhorta a "bañarse con precaución" en playas del departamento por presencia de fragatas portuguesas

¿Qué es la fragata portuguesa y por qué preocupa su aparición?

En caso de picadura, se aconseja lavarse con agua salada y consultar a un médico.

La aparición fue reportada el domingo 1º de febrero a la altura de la Parada 31.

Se trata de una especie con toxinas más potentes que las de las medusas comunes.

La Intendencia de Maldonado detectó la presencia de fragata portuguesa en la Playa Mansa .

La fragata portuguesa es un celentéreo marino similar a las medusas, pero con características más peligrosas. Sus pólipos defensivos poseen toxinas más potentes que las de sus parientes, lo que puede generar reacciones cutáneas importantes en humanos. Su presencia en las costas uruguayas no es inédita, pero requiere medidas especiales de precaución por su potencial urticante.

MALDONADO Encontraron una fragata portuguesa en la playa mansa de Punta del Este: Intendencia de Maldonado pide "precaución"

OBRAS Comunidad de Gregorio Aznárez en alerta por cambio en trazado de la ruta 9 que puede dejar al pueblo sin estación de servicio

El ejemplar fue avistado este domingo 1º de febrero en Playa Mansa, a la altura de la Parada 31, según informó la Dirección de Ambiente de la Intendencia de Maldonado. La advertencia incluye una recomendación explícita de extremar los cuidados al momento de ingresar al mar.

¿Qué dijo la Intendencia de Maldonado?

La comuna exhortó a los bañistas a actuar con especial precaución. Aunque no se emitió una prohibición formal del baño, la Dirección de Ambiente recordó que se trata de una especie que requiere atención por su peligrosidad. El oceanógrafo Pablo Nuñez explicó que, aunque estas especies no han provocado víctimas fatales, su contacto puede ser doloroso y requiere atención médica.

¿Qué hacer en caso de contacto con una fragata portuguesa?

La bióloga Ana Martínez Goicochea brindó indicaciones específicas:

Lavar la zona afectada con agua salada , nunca con agua dulce, ya que esta última estimula la descarga de los cnidocitos (células urticantes).

Intentar remover cuidadosamente los tentáculos para evitar que queden restos en la piel.

Se pueden aplicar compresas frías con agua salada para aliviar el dolor.

Es recomendable acudir a un centro médico para su evaluación, especialmente si se presentan síntomas intensos o reacciones alérgicas.

¿Qué riesgos implica su presencia para los veraneantes?

El principal riesgo es el contacto accidental, tanto en el agua como en la arena, ya que la fragata portuguesa puede mantener su poder urticante incluso después de morir. Esto la vuelve especialmente peligrosa para niños o personas que desconozcan su apariencia. La recomendación es no tocar ningún organismo marino desconocido, por más atractivo o inofensivo que parezca.

Cómo sigue

La Intendencia de Maldonado continuará monitoreando las condiciones en Playa Mansa y otras zonas del departamento, ante la posibilidad de que aparezcan nuevos ejemplares de fragata portuguesa. Por el momento, no se ha informado sobre cierres de playas, pero se mantienen las recomendaciones activas. El fenómeno podría repetirse en los próximos días, dadas las condiciones oceánicas actuales. Desde el Departamento de Gestión Ambiental reiteraron la importancia de no manipular estos organismos y de consultar con personal de salud en caso de picaduras. Las autoridades apelan a la colaboración de los veraneantes para evitar incidentes durante esta temporada.