Avanza la investigación por el hallazgo de un feto en Maldonado: la Policía identificó a una mujer y recabó "datos relevantes"

Policía de Maldonado Nahuel Marichal

La Policía de Maldonado informó este jueves que avanzó "de forma sustancial" en la investigación por el hallazgo de un feto en un terreno baldío próximo a la Seccional 7ª de Garzón, ocurrido en la mañana del miércoles. Según un comunicado oficial, el trabajo permitió identificar a una mujer mayor de edad y recabar datos relevantes vinculados al hecho.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

De acuerdo al parte policial, el avance fue posible gracias a tareas de campo, relevamientos en la zona y recopilación de información. Enterada la fiscal letrada de 3º Turno, dispuso diversas actuaciones y solicitó que, una vez cumplidas, se le vuelva a informar para continuar avanzando en el caso.

El hallazgo y la investigación El caso se conoció luego de que vecinos de Maldonado encontraran el feto en un predio baldío cercano a la comisaría local. El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, informó en rueda de prensa que el feto fue “objeto de depredación de los animales”, según consignó en primera instancia el medio local Cadena del Mar.

Producto de las condiciones en que fue hallado —el cuerpo estaba “muy bien formado”—, será remitido a forense para determinar si corresponde a un niño nacido con vida o no. Los efectivos constataron además que se encontraba en avanzado estado de descomposición y con ausencia de extremidades, atribuida a la posible depredación animal.

En la escena trabajaron efectivos del Departamento de Homicidios y Policía Científica, que realizaron las actuaciones correspondientes.