/ Nacional / PUEBLO GARZÓN

Avanza la investigación por el hallazgo de un feto en Maldonado: la Policía identificó a una mujer y recabó "datos relevantes"

El caso se conoció luego de que vecinos de Maldonado encontraran el feto en un predio baldío cercano a la comisaría local

29 de enero 2026 - 13:30hs
Policía de Maldonado
Policía de Maldonado Nahuel Marichal

La Policía de Maldonado informó este jueves que avanzó "de forma sustancial" en la investigación por el hallazgo de un feto en un terreno baldío próximo a la Seccional 7ª de Garzón, ocurrido en la mañana del miércoles. Según un comunicado oficial, el trabajo permitió identificar a una mujer mayor de edad y recabar datos relevantes vinculados al hecho.

De acuerdo al parte policial, el avance fue posible gracias a tareas de campo, relevamientos en la zona y recopilación de información. Enterada la fiscal letrada de 3º Turno, dispuso diversas actuaciones y solicitó que, una vez cumplidas, se le vuelva a informar para continuar avanzando en el caso.

El hallazgo y la investigación

El caso se conoció luego de que vecinos de Maldonado encontraran el feto en un predio baldío cercano a la comisaría local. El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, informó en rueda de prensa que el feto fue “objeto de depredación de los animales”, según consignó en primera instancia el medio local Cadena del Mar.

Encontraron el feto de un bebé en Maldonado
MALDONADO

Vecinos encontraron un feto "muy bien formado" y con signos de "depredación animal" en un baldío de Maldonado

imputaron al joven que atropello y mato a un peaton en la rambla de punta del este: 120 dias de prision domiciliaria nocturna mientras continua la investigacion

Imputaron al joven que atropelló y mató a un peatón en la rambla de Punta del Este: 120 días de prisión domiciliaria nocturna mientras continúa la investigación

Producto de las condiciones en que fue hallado —el cuerpo estaba “muy bien formado”—, será remitido a forense para determinar si corresponde a un niño nacido con vida o no. Los efectivos constataron además que se encontraba en avanzado estado de descomposición y con ausencia de extremidades, atribuida a la posible depredación animal.

En la escena trabajaron efectivos del Departamento de Homicidios y Policía Científica, que realizaron las actuaciones correspondientes.

