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Meteorólogo anunció nuevo frente frío para el sábado y pronosticó más lluvias para la próxima semana

"Se está empezando a recuperar el ritmo normal de lluvias sobre Uruguay y el sur del país", anunció el meteorólogo Mario Bidegain

18 de marzo de 2026 12:16 hs
Meteorólogo anunció más lluvias en Uruguay

Meteorólogo anunció más lluvias en Uruguay

Mariana SUAREZ / AFP

Luego de las fuertes lluvias registradas este martes en Uruguay, se esperan nuevos episodios de precipitaciones el próximo sábado, según aseguró el meteorólogo Mario Bidegain en conversación con El Observador.

A partir de este miércoles y hasta el viernes, se espera un nuevo "ascenso de las temperaturas" con valores máximos que pasarían de los 24 °C a los 29 °C en Montevideo.

Tras esto, y durante la jornada sabatina, ingresará al país un frente frío de "rápido pasaje" que, al igual que el del martes, traerá lluvias y tormentas sobre la zona sur.

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"El pronóstico de acumulados está en 20-25 milímetros en el sur del país", aseguró el meteorólogo.

El mal tiempo se disipará rápidamente, según el experto, y hacia el domingo el clima se mantendría estable.

Ahora bien, esta situación volvería a cambiar la próxima semana con el ingreso de un nuevo frente frío que generará una "desmejora" que se extendería entre el lunes y el miércoles.

"Son prácticamente tres días con inestabilidad y posibilidad de lluvias", reveló, y añadió que el "peor día" en cuanto a precipitaciones será el próximo martes.

Desde la tarde del próximo miércoles el clima mejorará; sin embargo, el sábado y domingo de la próxima semana el clima volvería a inestabilizarse con varias lluvias.

"Se está empezando a recuperar el ritmo normal de lluvias sobre Uruguay y el sur del país", anunció Bidegain.

Para el sábado de esta semana, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica una posibilidad de lluvias "alta", con cifras de temperaturas de 20 a 26 °C para el área metropolitana y Montevideo.

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