Meteorólogo anunció nuevo frente frío para el sábado y pronosticó más lluvias para la próxima semana

Luego de las fuertes lluvias registradas este martes en Uruguay , se esperan nuevos episodios de precipitaciones el próximo sábado, según aseguró el meteorólogo Mario Bidegain en conversación con El Observador.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

A partir de este miércoles y hasta el viernes, se espera un nuevo "ascenso de las temperaturas" con valores máximos que pasarían de los 24 °C a los 29 °C en Montevideo .

Tras esto, y durante la jornada sabatina, ingresará al país un frente frío de "rápido pasaje" que, al igual que el del martes, traerá lluvias y tormentas sobre la zona sur.

"Vayan preparados": meteorólogo confirma la llegada de un frente frío y advierte que "va a tener lo suyo"

Del calor a la lluvia y la llegada de un frente frío: el pronóstico de un meteorólogo para esta semana

"El pronóstico de acumulados está en 20-25 milímetros en el sur del país" , aseguró el meteorólogo.

El mal tiempo se disipará rápidamente, según el experto, y hacia el domingo el clima se mantendría estable.

Ahora bien, esta situación volvería a cambiar la próxima semana con el ingreso de un nuevo frente frío que generará una "desmejora" que se extendería entre el lunes y el miércoles.

"Son prácticamente tres días con inestabilidad y posibilidad de lluvias", reveló, y añadió que el "peor día" en cuanto a precipitaciones será el próximo martes.

Desde la tarde del próximo miércoles el clima mejorará; sin embargo, el sábado y domingo de la próxima semana el clima volvería a inestabilizarse con varias lluvias.

"Se está empezando a recuperar el ritmo normal de lluvias sobre Uruguay y el sur del país", anunció Bidegain.

Para el sábado de esta semana, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica una posibilidad de lluvias "alta", con cifras de temperaturas de 20 a 26 °C para el área metropolitana y Montevideo.