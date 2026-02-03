"¡Nacho no hizo nada!": directivo de Nacional cuestionó la tarjeta roja de Esteban Ostojich a Ignacio Suárez y estudian medidas tras la sanción que recibió en la final de la Supercopa

La expulsión del golero de Nacional Ignacio Suárez en la pasada final de la Supercopa Uruguaya ante Peñarol en el Estadio Centenario está siendo analizada por la directiva tricolor, que también evalúa si toma alguna medida al respecto.

El arquero suplente de los albos fue expulsado por el juez Esteban Ostojich al finalizar el alargue, con resultado 0-0, y en la previa a que comience la tanda de penales en la que los aurinegros fueron ganadores por 4-2, quedándose con el título.

En las últimas horas se conoció el fallo de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), por la que el golero recibió un partido de sanción por injurias, según señala el expediente .

De esa forma, Suárez se perderá el debut de Nacional en el Torneo Apertura el próximo domingo ante Boston River en Florida.

“¡Nacho no hizo nada!”

Este lunes el directivo tricolor Antonio Palma se manifestó en sus redes para criticar la expulsión que sufrió el arquero.

“Es fácil hablar y dar palo gratuitamente… pero vean las imágenes… ¡Nacho no hizo nada!”, señaló en la red social X donde publicó un video del momento de la expuslión.

“No me gustan las injusticias. No pongo excusas y esto no tiene nada que ver con el resultado del partido, pero las cosas son como son, ¡y siempre voy a defender lo que creo que hay que defender!”, agregó Palma.

Nacional evalúa medidas

En Nacional evalúan y analizan cada situación de expulsión y en estas horas están observando el caso de Suárez, quien nuevamente vio la roja en un clásico y estando de suplente.

Según supo Referí en base a fuentes del club, aún no se ha determinado qué pasos dar al respecto.

Además, este martes al mediodía señalaron que estaban dentro del plazo para intentar recursarla.

Si bien la sanción automática ya está fijada y no es posible apelar, se podría pedir una revisión, para que la Comisión Disciplinaria revea su fallo.