"¡Nacho no hizo nada!": directivo de Nacional cuestionó la tarjeta roja de Esteban Ostojich a Ignacio Suárez y estudian medidas tras la sanción que recibió en la final de la Supercopa
El golero tricolor fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol por su roja en el clásico
3 de febrero 2026 - 14:52hs
Ignacio Suárez
Foto: Leonardo Carreño / FocoUy
La expulsión del golero de Nacional Ignacio Suárez en la pasada final de la Supercopa Uruguaya ante Peñarol en el Estadio Centenario está siendo analizada por la directiva tricolor, que también evalúa si toma alguna medida al respecto.
El arquero suplente de los albos fue expulsado por el juez Esteban Ostojich al finalizar el alargue, con resultado 0-0, y en la previa a que comience la tanda de penales en la que los aurinegros fueron ganadores por 4-2, quedándose con el título.
Este lunes el directivo tricolor Antonio Palma se manifestó en sus redes para criticar la expulsión que sufrió el arquero.
“Es fácil hablar y dar palo gratuitamente… pero vean las imágenes… ¡Nacho no hizo nada!”, señaló en la red social X donde publicó un video del momento de la expuslión.
“No me gustan las injusticias. No pongo excusas y esto no tiene nada que ver con el resultado del partido, pero las cosas son como son, ¡y siempre voy a defender lo que creo que hay que defender!”, agregó Palma.
Es fácil hablar y dar palo gratuitamente…pero vean las imágenes…NACHO no hizo NADA! No me gustan las injusticias. No pongo excusas y ésto no tiene nada q ver con el resultado del partido, pero las cosas son cómo son, y SIEMPRE voy a defender lo q creo q hay q defender! pic.twitter.com/PqidTnm996