El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Comenzó la venta las entradas para el partido Peñarol vs Montevideo City Torque; mirá los precios y dónde se pueden adquirir

Los dirigidos por Diego Aguirre comienzan la Liga AUF Uruguaya 2026 el próximo sábado jugando como locales

3 de febrero 2026 - 16:08hs
Hinchas de Peñarol

Foto: Eitan Abramovich / AFP

Peñarol regresa este martes sobre la hora 17.30 a los entrenamientos luego de ganarle a Nacional la Supercopa Uruguaya el pasado domingo. Los carboneros entrenarán con la mente en el debut de la Liga AUF Uruguaya del próximo sábado a la hora 20.30 ante Montevideo City Torque en el Estadio Campeón del Siglo. En tanto, los dirigentes fijaron los precios para el encuentro que viene.

Los precios que fijó Peñarol para el debut

Peñarol anunció este martes que ya se pusieron a la venta las entradas para el partido contra Montevideo City Torque que se disputa el sábado.

Los precios son los siguientes con diferencia entre entradas anticipadas hasta el viernes 6 a la hora 13 y ya con otro precio desde las 13.01 del mismo día:

peñarol

Por otra parte, los hinchas de Montevideo City Torque deberán pagar $ 730 y los socios $ 600 en la Tribuna Guelfi.

A su vez, los menores de hasta 10 años inclusive, ingresarán gratis.

Las localidades se venden a través de Tickantel.

Peñarol Diego Aguirre Montevideo City Torque Liga AUF Uruguaya

