Comenzó la venta las entradas para el partido Peñarol vs Montevideo City Torque; mirá los precios y dónde se pueden adquirir
Los dirigidos por Diego Aguirre comienzan la Liga AUF Uruguaya 2026 el próximo sábado jugando como locales
3 de febrero 2026 - 16:08hs
Hinchas de Peñarol
Foto: Eitan Abramovich / AFP
Peñarol regresa este martes sobre la hora 17.30 a los entrenamientos luego de ganarle a Nacional la Supercopa Uruguaya el pasado domingo. Los carboneros entrenarán con la mente en el debut de la Liga AUF Uruguaya del próximo sábado a la hora 20.30 ante Montevideo City Torque en el Estadio Campeón del Siglo. En tanto, los dirigentes fijaron los precios para el encuentro que viene.