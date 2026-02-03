La acción de Luis Suárez con un policía en Colombia que recorrió el mundo; mirá el video

Luis Suárez participó de un nuevo partido amistoso de Inter Miami que le ganó de atrás 2-1 a Atlético Nacional de Medellín, en un encuentro que se disputó en Colombia en la mini gira que tuvo el equipo de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos por ese país y Perú.

Las garzas llegaron a suelo colombiano en el inicio de lo que será una desafiante temporada, en la que buscarán defender el título de la MLS logrado en 2025, sumado a disputar la Concachampions , la Leagues Cup y la Campeones Cup .

El debut oficial por la liga estadounidense será el 21 de febrero frente a Los Angeles FC .

Juan Rengifo había puesto arriba en el marcador a los locales, pero Luis Suárez igualó y Elkin Rivero, en contra, puso el segundo para los estadounidenses.

PEÑAROL Mientras esperan por el colombiano Luis Angulo, en Peñarol desmienten la posibilidad del retorno de un jugador desnivelante con pasado en la selección uruguaya

PEÑAROL Las cinco diferencias entre el asado que organizó Diego Aguirre en 2024 con los dirigentes de Peñarol y el que se llevará a cabo este martes

La acción de Suárez y un policía

Poco antes de que comenzara el partido y como suele suceder, ambos equipos salieron al campo de juego del Estadio Atanasio Girardot de Medellín, para el calentamiento previo.

En esta ocasión, Luis Suárez fue titular, algo que no se ha venido repitiendo últimamente, tanto en el cierre de 2025, como en el inicio de este 2026.

Y cuando faltaba poco para que terminara el calentamiento previo y se acercaba la hora de jugar el encuentro, sucedió un hecho que causó risa en la tribuna.

Luis Suárez ensayó un remate al arco y la pelota salió desviada, con tanta mala suerte que le dio de lleno a un policía que estaba de guardia detrás de la valla.

Enseguida, los hinchas colombianos comenzaron a reírse de la situación y el video recorrió el mundo.