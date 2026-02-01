Dólar
El Observador / Fútbol / MERCADO DE PASES

Con Joaco de Piedras Blancas como invitado, el Deportivo LSM de Suárez y Messi presentó a dos defensas de Primera División para su primera temporada en la C

Los dos jugadores compartieron plantel con Luis Suárez en Nacional en 2022, y son los dos primeros fichajes que presentó el Deportivo LSM para la temporada 2026

1 de febrero 2026 - 16:06hs
Joaco de Piedras Blancas junto a Cristian Almeida, nuevo fichaje del Deportivo LSM

Joaco de Piedras Blancas junto a Cristian Almeida, nuevo fichaje del Deportivo LSM

El Deportivo LSM, club propiedad de Luis Suárez y Lionel Messi, se prepara para disputar su primera temporada en la Divisional C, luego de ascender en 2025 desde la D. Para ello, este domingo anunció la llegada de dos defensas con experiencia que vienen de jugar en Primera División el año pasado: Christian Almeida y Mario Risso.

Almeida, excompañero de Suárez en Nacional que incluso fue invitado al cumpleaños de 15 de la hija mayor del delantero, fue presentado con el cantante Joaco de Piedras Blancas (Joaquín da Rosa) como invitado especial, cantando su popular canción La Historia de Camila.

"Bienvenido Keke al Deportivo LSM", se lee en el tuit publicado por el LSM, que fue respondido por el propio Suárez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisSuarez9/status/2018004075841802241?s=20&partner=&hide_thread=false

Almeida, de 36 años, viene de jugar en el 2025 en River Plate, con el que descendió a la Segunda División Profesional. Jugó 35 partidos de los 37 que disputó el darsenero, y convirtió cuatro goles.

Por otra parte, el LSM también presentó a Mario Risso. El zaguero, que este sábado cumplió 38 años, estuvo en la pasada temporada en Danubio, donde jugó 11 partidos y convirtió un gol.

Risso también compartió plantel con Suárez y Almeida en Nacional en el año 2022.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DeportivoLSM/status/2018002695827702128?s=20&partner=&hide_thread=false

Almeida y Risso son los dos primeros fichajes que presentó el Deportivo LSM para la temporada 2026. Este domingo por la tarde también anunció las contrataciones de Gastón Poncet, delantero de 34 proveniente del Metropolitanos de Venezuela, y Kevin Larrea, golero de 29 años que viene de jugar en Cerro y Cerrito durante el 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DeportivoLSM/status/2018035723400573255?s=20&partner=&hide_thread=false

