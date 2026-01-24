Los saludos a Luis Suárez por su cumpleaños número 39: del "felicidades ídolo" de Brian Ocampo al "happy birthday mate" de David Beckham
El delantero uruguayo pasará su cumpleaños en Perú, donde se enfrentará con su Inter Miami a Alianza Lima en un amistoso
24 de enero 2026 - 16:19hs
El saludo de David Beckham a Luis Suárez por su cumpleaños
Luis Suárez cumple 39 años este sábado 24 de enero. Mientras se encuentra en Perú, preparando el partido amistoso entre su Inter Miami y el Alianza Lima, varios de los exclubes y excompañeros del "Pistolero" lo saludaron a través de sus redes sociales.
Las cuentas oficiales de la selección uruguaya recordaron el cumpleaños del delantero, el "máximo goleador de la historia de la celeste". "Campeón de América, un ícono, un ídolo, una leyenda", remarcaron.
El club del que es propietario, el Deportivo LSM, también celebró el cumpleaños del delantero. "Lucho, ¡feliz cumple!", se lee en una historia de Instagram.
Los futbolistas y exfutbolistas que saludaron a Luis Suárez
Varios excompañeros de Suárez le dedicaron un mensaje al delantero en sus redes. "Felicidades ídolo", afirmó Brian Ocampo, actual extremo del Cádiz que compartió equipo con el Pistolero en Nacional y la selección uruguaya.
"Feliz cumple viejito", posteó por su parte Maximiliano Rodríguez, el exjugador argentino que jugó junto a Suárez en el arranque de su etapa en el Liverpool.
Sus excolegas de Nacional, Diego Zabala y Cristian Almeida, también le dedicaron una historia de Instagram. "Feliz cumple pariente", dijo el primero, mientras que el segundo escribió "feliz cumple Luis Suárez querido".
La leyenda inglesa y actual propietario del Inter Miami, David Beckham, también le dedicó una historia en su Instagram. "Happy birthday mate", escribió el exjugador del Manchester United y el Real Madrid, junto a una foto en la que está junto al uruguayo y Lionel Messi.