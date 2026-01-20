Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

Canchas de césped híbrido en el Complejo de la AUF: la infraestructura de la selección para la preparación del equipo de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026

La selección entrenará en mayo y hasta el 9 de junio en Uruguay, antes de viajar en vuelo chárter a Playa del Carmen para disputar el Mundial 2026

20 de enero 2026 - 16:19hs
Obras complejo de la AUF selección uruguaya Mundial 2026

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) continúa con las obras en el complejo deportivo para colocar césped híbrido en las canchas y preparar las instalaciones de la ruta 101 para que el entrenador de la selección, Marcelo Bielsa, reciba en la segunda quincena de mayo a los futbolistas para preparar el Mundial 2026.

El Mundial de Canadá, EEUU y México comenzará el 11 de junio y Uruguay debutará cuatro días después.

La AUF, con el apoyo de FIFA a través de uno de sus programas y con la colaboración de la Intendencia de Canelones, realiza trabajos en sus canchas para dotar al complejo de un enorme campo de juego, del tamaño de dos canchas en el que Bielsa y sus colaboradores podrán trabajar en simultáneo en el mismo espacio de césped híbrido.

Las canchas del complejo de la AUF con césped híbrido le permitirán al DT argentino entrenar previo al Mundial en Uruguay en buenas instalaciones y disponer de la hotelería que tiene la concentración celeste.

la seleccion uruguaya cayo a su peor posicion bajo la gestion de marcelo bielsa: el efecto de la copa de africa en el ranking fifa
SELECCIÓN URUGUAYA

La selección uruguaya cayó a su peor posición bajo la gestión de Marcelo Bielsa: el efecto de la Copa de África en el ranking FIFA

Darwin Núñez en la victoria de Al Hilal ante Neom
URUGUAYOS

El nuevo rol de Darwin Núñez en Al Hilal, a seis meses del Mundial 2026, y que Bielsa sigue atentamente en la selección uruguaya

Los jugadores comenzarán a llegar en mayo a Uruguay para iniciar la preparación.

Los últimos futbolistas arribarán en la última semana de ese mes y en los primeros días de junio.

Uruguay viajará el 9 de junio en vuelo chárter a Playa del Carmen, donde tendrá la concentración durante el Mundial, y el día 15 debutará en Miami ante Arabia Saudita. Luego enfrentará a Cabo Verde y finalmente a España.

Temas:

AUF selección uruguaya Marcelo Bielsa Mundial 2026

Seguí leyendo

Las más leídas

Brandon Álvarez 
COPA DE LA LIGA AUF

Peñarol 1-0 Racing por la Copa de la Liga AUF: con gol de Brandon Álvarez y tras aguantar con 10 jugadores, los juveniles aurinegros se metieron en semis

Nacional vs Flamengo
CHAMPIONS

Nacional 95-76 Flamengo: el tricolor fue aplastante en el Maracanazinho y ya aseguró su primer lugar en el grupo de la Basketball Champions League Americas

Washington Aguerre
PEÑAROL

Washington Aguerre comenzó la semana con normalidad en Peñarol y este martes el consejo directivo buscará aprobar definitivamente su contrato

Lucas Torreira en el debut de Galatsaray en la Champions 2025/26
URUGUAYOS

El difícil momento de Lucas Torreira que puede marcar su futuro: "Mi padre ha tenido problemas de salud; si voy a dejar Galatasaray, se lo diré yo a todos"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos