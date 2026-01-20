Canchas de césped híbrido en el Complejo de la AUF: la infraestructura de la selección para la preparación del equipo de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) continúa con las obras en el complejo deportivo para colocar césped híbrido en las canchas y preparar las instalaciones de la ruta 101 para que el entrenador de la selección , Marcelo Bielsa , reciba en la segunda quincena de mayo a los futbolistas para preparar el Mundial 2026.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El Mundial de Canadá, EEUU y México comenzará el 11 de junio y Uruguay debutará cuatro días después.

La AUF, con el apoyo de FIFA a través de uno de sus programas y con la colaboración de la Intendencia de Canelones, realiza trabajos en sus canchas para dotar al complejo de un enorme campo de juego, del tamaño de dos canchas en el que Bielsa y sus colaboradores podrán trabajar en simultáneo en el mismo espacio de césped híbrido.

Las canchas del complejo de la AUF con césped híbrido le permitirán al DT argentino entrenar previo al Mundial en Uruguay en buenas instalaciones y disponer de la hotelería que tiene la concentración celeste.

URUGUAYOS El nuevo rol de Darwin Núñez en Al Hilal, a seis meses del Mundial 2026, y que Bielsa sigue atentamente en la selección uruguaya

SELECCIÓN URUGUAYA La selección uruguaya cayó a su peor posición bajo la gestión de Marcelo Bielsa: el efecto de la Copa de África en el ranking FIFA

Los jugadores comenzarán a llegar en mayo a Uruguay para iniciar la preparación.

Los últimos futbolistas arribarán en la última semana de ese mes y en los primeros días de junio.

Uruguay viajará el 9 de junio en vuelo chárter a Playa del Carmen, donde tendrá la concentración durante el Mundial, y el día 15 debutará en Miami ante Arabia Saudita. Luego enfrentará a Cabo Verde y finalmente a España.