En medio del escándalo, Inter Miami de Luis Suárez y Lionel Messi visita este sábado en Perú a Alianza Lima, equipo con tres jugadores denunciados por abuso sexual

Plagado de caras nuevas, Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez echa a rodar el sábado (19:00 horas) con un primer amistoso de pretemporada frente al Alianza Lima , un club convulsionado por las denuncias de abuso sexual contra tres jugadores.

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, todos ellos internacionales con la selección peruana, fueron apartados del plantel limeño a dos días del ensayo en la capital del país.

El trío de veteranos está acusado de abusar sexualmente de una joven argentina de 22 años el 18 de enero en un hotel de Montevideo , donde su equipo desarrollaba su pretemporada.

Tras conocerse la denuncia, unos 50 hinchas del equipo blanquiazul, 25 veces campeón del fútbol peruano, ingresaron violentamente al estadio Alejandro Villanueva para protestar contra los jugadores , llegando a agredir a otras figuras del plantel como Paolo Guerrero y Luis Advíncula, según medios locales.

Alianza Lima disputó la Serie Río de la Plata en Montevideo

Alianza Lima disputó la Serie Río de la Plata en Montevideo

El escándalo ha enturbiado el entusiasmo por la segunda visita consecutiva de Messi a Lima, donde un año atrás fue recibido por multitudes antes del ensayo entre el Inter Miami y Universitario, que concluyó sin goles.

La gira sudamericana del Inter, que tiene previsto viajar el viernes a Lima, incluye dos paradas más en Colombia y Ecuador: el 31 de enero frente al Atlético Nacional y el 7 de febrero ante el Barcelona de Guayaquil.

Ávido de expandir su marca, se espera que el Inter programe al menos otro amistoso internacional antes de comenzar la defensa de su primer título de la liga norteamericana (MLS) el 21 de febrero.

Un Inter renovado

El equipo que dirige Javier Mascherano alcanzó su primera estrella de campeón de la MLS en diciembre con el triunfo en la final frente al Vancouver Whitecaps.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul en la pretemporada 2026 de Inter Miami Lionel Messi y Rodrigo De Paul en la pretemporada 2026 de Inter Miami

Desde entonces su dirigencia, que incluye a David Beckham, se puso rápidamente a trabajar para rodear a Messi de los mejores mimbres para los retos de esta campaña, especialmente su deseo de coronarse por primera vez en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Al retiro de Sergio Busquets y Jordi Alba, acompañantes de Messi en la aventura americana, respondieron con las llegadas del argentino David Ayala y el internacional español Sergio Reguilón, exlateral del Real Madrid y Tottenham.

La retaguardia, punto débil del Inter, fue también reforzada con el mejor arquero de la pasada temporada de la MLS, el canadiense Dayne St. Clair, el lateral argentino Facundo Mura y el central brasileño Micael.

En el centro del campo Miami se aseguró la continuidad de Rodrigo De Paul, ejecutando su opción de compra al Atlético de Madrid, y en ataque adquirió los derechos del argentino Tadeo Allende que, jugando como cedido, fue el máximo artillero de los pasados playoffs.

Esperando por Messi y la renovación de Suárez

Miami ha negociado también con el Monterrey para reclutar a Germán Berterame, delantero argentino nacionalizado mexicano, como teórico sustituto de Luis Suárez, relegado al banco en las pasadas eliminatorias.

Suárez, de 38 años, apostó aún así por renovar una campaña más con el compromiso de Mascherano de que la competencia estará abierta.

Luis Suárez en la pretemporada 2026 de Inter Miami Luis Suárez en la pretemporada 2026 de Inter Miami

"Cuando iniciamos pretemporada, todo el mundo arranca de cero", recalcó el Jefecito el miércoles. "Luis es un jugador importante para el equipo y para el club y lo va a seguir siendo".

El delantero elegido deberá capitalizar el torrente de ocasiones que sigue generando el talento de Messi, de quien todo el mundo espera una pronta confirmación de su presencia en el Mundial de Norteamérica que arranca el 11 de junio.

Luis Suárez en la pretemporada 2026 de Inter Miami Luis Suárez y un chequeo médico en la pretemporada 2026 de Inter Miami

Aunque fue máximo goleador y Jugador Más Valioso (MVP) de la pasada temporada, Messi aseguró que será en esta pretemporada cuando decida si abanderará la defensa del título de Argentina.

AFP