PERÚ

Tres jugadores de Alianza Lima acusados de violación por un hecho ocurrido en un hotel de Montevideo

Alianza Lima hizo la pretemporada en Montevideo donde jugó por la Serie Río de la Plata y los jugadores Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron acusados de violación por una joven argentina

22 de enero 2026 - 16:03hs
Alianza Lima disputó la Serie Río de la Plata en Montevideo

Foto: @SerieRdeLP

Alianza Lima apartó del equipo a los futbolistas peruanos Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras haber sido denunciados en Argentina por una mujer de abuso sexual cometido presuntamente durante la reciente pretemporada que el club blanquiazul hizo en Montevideo disputando amistosos de la Serie Río de la Plata.

De acuerdo a la información difundida por el noticiero Otra mañana, la denunciante conocía previamente a Zambrano, exfutbolista de Boca Juniors, y supuestamente cenó con él y otra amiga en Montevideo, donde después fueron invitadas al hotel de concentración de Alianza Lima, donde presuntamente ocurrió la agresión junto a los otros dos jugadores.

El encuentro se dio el 18 de enero en el Hotel Hyatt, ubicado en la rambla montevideana.

En un comunicado, Alianza Lima anunció que, "ante los hechos de público conocimiento difundidos a través de los medios de comunicación en las últimas horas, el club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario".

"Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición a colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad", añadió el club peruano.

La separación de Zambrano, Peña y Trauco se da en vísperas de que Alianza Lima celebre la Noche Blanquiazul, la velada fijada para este sábado en la que el equipo se presentará ante su hinchada para la nueva temporada 2026 y en la que jugará un partido amistoso con Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez.

Al conocerse la noticia, un grupo de hinchas de Alianza Lima irrumpió en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva, la casa del equipo blanquiazul en el distrito limeño de La Victoria, en el que el equipo dirigido por el argentino Pablo Guede se encontraba entrenando. De acuerdo a medios locales, hubo agresiones de los barristas hacia los jugadores.

La denunciante decidió radicar la denuncia en Argentina luego de buscar asistencia médica en el hospital Muñiz y en la Clínica San Juan de Dios, en San Isidro.

Los tres futbolistas involucrados en la denuncia han sido habituales en las convocatorias de la selección peruana durante los últimos años.

Zambrano, de 36 años, jugó en Boca Juniors entre 2019 y 2022, y previamente lo hizo en los clubes alemanes Schalke 04, Saint Pauli y Eintracht Frankfurt, en el ruso Rubin Kazán, en el ucraniano Dinamo de Kiev, en el griego PAOK Salónica y el suizo Basilea.

Trauco, de 33 años, ha militado previamente en su carrera en Flamengo, Saint-Étienne, San José Earthquakes y Criciúma, mientras que Peña, de 30 años, lo ha hecho en Granada, Tondela, Emmen, Malmö y PAOK Salónica.

El caso ingresó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14 donde se dispuso la apertura de actuaciones judiciales bajo la carátula de abuso sexual con acceso carnal.

Temas:

Alianza Lima Montevideo

