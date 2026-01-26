"Ahora sí": Luis Suárez festejó su cumpleaños en familia tras jugar en Perú con Inter Miami; mirá las fotos

Luis Suárez , quien cumplió 39 años el pasado sábado 24 de enero, pudo festejar con su familia este domingo, ya que en su día tuvo partido con Inter Miami en Perú, en el primer amistoso de pretemporada en el que perdieron 3-0 ante Alianza Lima.

Tras el regreso a Miami, el Pistolero celebró junto a sus seres queridos, su pareja Sofía Balbi, y sus hijos Delfina, Benjamin y Lautaro.

“Ahora sí, festejo en familia y momento de agradecer a todos los que me hicieron llegar saludos de cumpleaños. Gracias por cada mensaje, foto, diseño, video y recuerdo”, comentó el salteño en sus redes sociales.

Además, subió fotos del festejo con una torta con fotos de su carrera y escudos de sus clubes, como también una decoración con las camisetas de sus clubes y los momentos en que nacieron sus hijos.

Caída de Inter Miami en Lima

Con doblete del histórico goleador Paolo Guerrero, Alianza Lima goleó el sábado 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez, en un intenso partido amistoso disputado en el estadio Alejandro Villanueva, de Lima.

Ante más de 29.000 espectadores, Guerrero, figura del equipo blanquiazul de 42 años, anotó a los 30' y 36', y luego Luis Ramos selló la goleada al 72'.

"Fue muy importante el partido, independientemente que esté Leo (Messi), que ya sabemos que es uno de los jugadores mejores del mundo, del otro lado. Estoy muy feliz por el resultado, el grupo se fortalece aún más", dijo a la prensa Guerrero tras el encuentro.

Inter Miami's Uruguayan forward #09 Luis Suarez gestures during the friendly football match between Peru's Alianza Lima and the US' Inter Miami at the Alejandro Villanueva Stadium in Lima on January 24, 2025. (Photo by Connie FRANCE / AFP) Luis Suárez en al amistoso ante Alianza Lima Foto: AFP

Alianza llegaba golpeado al partido luego de conocerse esta semana una denuncia por abuso sexual contra una joven argentina que involucra a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, tres de sus principales jugadores, quienes han negado la acusación.

Doblete del depredador

Inter arrancó la tarde con pinceladas de calidad a cargo de Messi y de su compatriota y también campeón del mundo, Rodrigo De Paul, una sociedad a la que se sumó luego el delantero uruguayo Luis Suárez, que este sábado cumplió 39 años.

Sin embargo, en uno de los ataques de Alianza, Guerrero ganó un rebote del portero Dayne St. Clair en el área chica y abrió el marcador con un cabezazo.

Seis minutos después, el veterano delantero volvió a depredar en el área tras un pase quirúrgico del ariete Jesús Castillo, y con un disparo esquinado amplió la ventaja.

Inter Miami's Uruguayan forward #09 Luis Suarez gestures during the friendly football match between Peru's Alianza Lima and the US' Inter Miami at the Alejandro Villanueva Stadium in Lima on January 24, 2025. (Photo by Connie FRANCE / AFP) Luis Suárez en al amistoso ante Alianza Lima Foto: AFP

En el segundo tiempo, con dos goles abajo y ya sin Guerrero en cancha, Messi y Suárez se encargaron de liderar los ataques del Inter, pero se encontraron con una sólida defensa aliancista o con poca puntería.

A los 62', Mascherano sacó a Messi, Suárez y De Paul, su tridente estelar, para fortalecer el mediocampo, pero 10 minutos después fue Ramos el que acabó con sus planes.

Con fuerte remate de derecha, el delantero que ingresó en el segundo tiempo selló el 3-0 definitivo para Alianza e hizo delirar a los hinchas.

Inter sigue su gira sudamericana

En su segunda presencia en Sudamérica, el equipo liderado por Messi arribó a la capital peruana con un plantel plagado de caras nuevas.

El partido forma parte de la preparación de Las Garzas para la temporada 2026, en el que buscará revalidar el título de campeón de la Major League Soccer (MLS) y conseguir su primer título continental en la Concachampions.

El Inter continuará su pretemporada con un encuentro en Medellín ante Atlético Nacional y luego en Guayaquil frente al Barcelona de Ecuador, el 7 de febrero.

El equipo dirigido por el argentino Javier Mascherano cerrará su gira en Puerto Rico, donde enfrentará al ecuatoriano Independiente del Valle.

Alineaciones:

Alianza Lima: Guillermo Viscarra - Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal - Jesús Castillo, Gianfranco Chávez, Jairo Vélez, Gaspar Gentile - Erick Castillo, Paolo Guerrero. DT: Pablo Guede.

Inter Miami: Dayne St. Clair - Ian Fray, Maximiliano Falcón, Noah Allen - Sergio Reguilón (Facundo Mura, 14), Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia - Lionel Messi, Mateo Sivetti y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.