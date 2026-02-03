Golpe a la banda de "Los Suárez" en Villa Española: detienen a menor buscado por homicidio y a otros dos integrantes

El conflicto criminal en el barrio Villa Española sumó un nuevo capítulo este martes con la captura de tres integrantes de la banda de "Los Suárez" , uno de los grupos delictivos que mantiene una cruenta disputa territorial en la zona. El operativo derivó en la detención de un adolescente de 17 años que era intensamente buscado por su presunta participación en un homicidio .

La intervención se dio en el marco de patrullajes preventivos y tareas de inteligencia que buscan desarticular las estructuras de narcotráfico y violencia en el sureste de la capital. De acuerdo a lo informado por El País y Subrayado, la detención se produjo luego de que los efectivos identificaran a los sospechosos en una actitud que motivó la intervención inmediata.

El menor de edad detenido contaba con una orden de captura vigente por un crimen ocurrido semanas atrás. Junto a él, fueron arrestados otros dos hombres adultos, también señalados como componentes operativos de la facción de "Los Suárez" .

Durante el procedimiento, los agentes lograron incautar diversos elementos que suelen ser moneda corriente en estos enfrentamientos de bandas: armas de fuego, municiones y estupefacientes preparados para la venta. Este grupo criminal mantiene desde hace años una guerra abierta contra la banda de "Los Albín", una disputa que ha disparado los índices de violencia y homicidios en la zona de Villa Española y alrededores.

El conflicto de fondo en Villa Española

La seguridad en esta zona de la ciudad sigue siendo un desafío crítico para el Ministerio del Interior. La detención de estos tres individuos es vista por las autoridades como un paso importante para "enfriar" el territorio, aunque admiten que la estructura de la banda sigue teniendo ramificaciones.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, donde el menor de edad deberá declarar ante el área de Adolescentes por el delito de homicidio, mientras que los adultos enfrentarán cargos vinculados a la tenencia de armas y tráfico de drogas.

Se espera que en las próximas horas se realicen nuevos allanamientos en viviendas vinculadas a la organización para intentar dar con el resto de la cúpula de la banda que aún permanece en libertad.