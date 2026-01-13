Dólar
/ Nacional / CÁRCELES

Cámaras de vigilancia, bloqueador de celular y sensores de movimiento: Interior definió dónde cumplirá prisión Luis Fernández Albín

El narcotraficante estará bajo estrictas condiciones de seguridad dado su perfil de "alto riesgo", señaló el Ministerio del Interior

13 de enero 2026 - 21:16hs
Luis Fernández Albín.

Luis Fernández Albín. 

Foto: Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior definió dónde deberá cumplir la prisión preventiva el delincuente Luis Fernández Albín, imputado a mediados de diciembre por narcotráfico, contrabando y lavado, en el marco de una investigación por la incautación de dos toneladas de cocaína en Punta Espinillo meses atrás.

Este martes el Ministerio del Interior comunicó que Fernández Albín se mantendrá en Punta de Rieles, oficialmente llamada Unidad N°1, pero bajo "estrictos controles de seguridad" que incluyen la utilización de un "avanzado sistema" de videovigilancia, escáneres, bloqueadores de celulares y sensores de movimiento, según detalló la secretaría de Estado en un comunicado.

Además, señaló que el centro donde se ubicará Fernández Albín cuenta con "doble cerca y dobles muros perimetrales".

Embed - Estrictas medidas de seguridad para privado de libertad de alto riesgo

El narcotraficante es considerado de "alto riesgo" por las autoridades, que apuntaron a "medidas especiales de reclusión" para su caso. No obstante, señalaron que las decisiones sobre su reclusión están en línea con el "pleno respeto a los derechos humanos" y garantizan "el acceso a los derechos básicos" que establece la normativa nacional e internacional.

El líder del clan de Los Albín no presenta "riesgos ni problemas de salud mental" que justifiquen flexibilizar el régimen de reclusión, según lo determinado por las pericias del Instituto Técnico Forense (ITF).

"El Ministerio del Interior reafirma que el cumplimiento de las condiciones aplicadas a personas privadas de libertad con este perfil delictivo forman parte de una estrategia focalizada orientada al combate del crimen organizado, con el objetivo de neutralizar su accionar tanto fuera como dentro de los centros de reclusión", señala el comunicado compartido por el ministerio.

