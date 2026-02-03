Dólar
/ Economía y Empresas / SISTEMA FINANCIERO

BCU ordenó el cese de operativa a empresa que realizaba transferencias hacia Venezuela sin autorización

El organismo concluyó que la empresa realizaba transferencias internacionales de fondos hacia Venezuela sin contar con la inscripción correspondiente

3 de febrero 2026 - 12:08hs
20250324 Fachada del Banco Central del Uruguay, BCU.
Foto: Inés Guimaraens

La Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del Banco Central resolvió instruir a la empresa conocida comercialmente como “Remesas Vip Meme” y a las personas Meme Zabian Padrino y Genesis Mejía a cesar en la prestación del servicio de transferencia de fondos, hasta tanto obtengan la autorización correspondiente y se inscriban formalmente como empresa de transferencia de fondos.

Según la resolución, la empresa realizaba operaciones de envío de transferencias internacionales de dinero. De acuerdo con las declaraciones del titular, la operativa consistía en recibir fondos en cuentas a nombre de Meme Zabian y su esposa en entidades de intermediación financiera o instituciones emisoras de dinero electrónico, para luego pagar los montos en moneda local en cuentas bancarias del país de destino, Venezuela. Por estas operaciones se cobraba una comisión del 1%.

La SSF señaló que, conforme al artículo 119 de la Recopilación de Normas de Control y Regulación del Sistema Financiero, se consideran empresas de transferencia de fondos aquellas que, sin ser instituciones financieras, casas de cambio o empresas de servicios financieros, prestan de forma habitual y profesional el servicio de recepción y envío de giros y transferencias, tanto domésticas como internacionales, cualquiera sea la modalidad operativa utilizada.

En la resolución se indica que la habitualidad y profesionalidad de la actividad se verifican tanto por la modalidad descripta como por el cobro de comisiones a los clientes.

En función de las evidencias obtenidas, la Superintendencia concluyó que la operativa realizada por “Remesas Vip Meme” reviste la calidad de un servicio de transferencia de fondos, por lo que dispuso el cese de actividades hasta que se autorice su inscripción.

BCU Banco Central Venezuela

