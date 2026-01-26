BCU vuelve a recortar la tasa de interés ante desalineamiento de la inflación y baja del dólar

El Banco Central (BCU) resolvió este lunes volver a reducir la tasa de interés y la llevó a 6,5% . La decisión fue tomada por el desalineamiento de la inflación respecto a la meta y al debilitamiento del dólar a nivel doméstico.

El directorio del Banco Central recortó la tasa de interés en 100 puntos básicos en la reunión del Comité de Política Monetaria (Copom) que se realizó esta mañana.

El organismo comunicó que la decisión se tomó ante la proyección de desalineamiento de la inflación y con el objetivo de que las condiciones monetarias contribuyan a que retome su convergencia hacia el 4,5%. Recordó que la inflación cerró 2025 en 3,65%, ubicándose por debajo de las expectativas de los agentes económicos y del nivel proyectado por el BCU. a su vez, el promedio de las expectativas continuó reduciéndose, con la mayoría de los relevamientos ubicados en torno de la meta.

El BCU expuso que ese comportamiento reafirma la necesidad de sostener un impulso monetario consistente con la convergencia de la inflación y sus expectativas.

Además señaló que en el entorno internacional se profundizó la incertidumbre de políticas lo que se tradujo en un nuevo debilitamiento del dólar a nivel global y especialmente en América Latina.

“A nivel doméstico esta situación ha sido amplificada en las últimas semanas con un mercado de cambios que operó con mayor sensibilidad, registrándose episodios puntuales de desbalance entre órdenes de compra y venta, menor liquidez y movimiento discretos en algunos tramos”, dijo el Central.

En ese escenario, el BCU determinó que era importante profundizar el ciclo de reducción de la tasa de interés, recortándola en 100 puntos básicos, hasta 6,5%, con lo cual la política monetaria ingresa en una fase expansiva.