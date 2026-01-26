Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
33°C
nubes dispersas
Martes:
Mín  24°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / BCU

BCU vuelve a recortar la tasa de interés ante desalineamiento de la inflación y baja del dólar

La decisión se tomó en una reunión del Comité de Política Monetaria (Copom)

26 de enero 2026 - 14:16hs
BCU

BCU

Foto: Inés Guimaraens

El directorio del Banco Central recortó la tasa de interés en 100 puntos básicos en la reunión del Comité de Política Monetaria (Copom) que se realizó esta mañana.

El organismo comunicó que la decisión se tomó ante la proyección de desalineamiento de la inflación y con el objetivo de que las condiciones monetarias contribuyan a que retome su convergencia hacia el 4,5%. Recordó que la inflación cerró 2025 en 3,65%, ubicándose por debajo de las expectativas de los agentes económicos y del nivel proyectado por el BCU. a su vez, el promedio de las expectativas continuó reduciéndose, con la mayoría de los relevamientos ubicados en torno de la meta.

Más noticias
Dólar en Uruguay

El dólar continúa racha a la baja y llegó a su menor valor desde mayo de 2024

Didier Omedo, embajador de Paraguay en Uruguay 
ENTREVISTA

Embajador de Paraguay: "El comercio es tímido, pero hay vinos, dulce de leche o helados uruguayos en supermercados paraguayos"

El BCU expuso que ese comportamiento reafirma la necesidad de sostener un impulso monetario consistente con la convergencia de la inflación y sus expectativas.

Además señaló que en el entorno internacional se profundizó la incertidumbre de políticas lo que se tradujo en un nuevo debilitamiento del dólar a nivel global y especialmente en América Latina.

“A nivel doméstico esta situación ha sido amplificada en las últimas semanas con un mercado de cambios que operó con mayor sensibilidad, registrándose episodios puntuales de desbalance entre órdenes de compra y venta, menor liquidez y movimiento discretos en algunos tramos”, dijo el Central.

En ese escenario, el BCU determinó que era importante profundizar el ciclo de reducción de la tasa de interés, recortándola en 100 puntos básicos, hasta 6,5%, con lo cual la política monetaria ingresa en una fase expansiva.

Temas:

BCU tasa de interés inflación Dólar

Seguí leyendo

Las más leídas

Sorteo 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del domingo 25 de enero

Policía Caminera - Archivo
POLICIALES

Horror en Canelones: hombre de 81 años se quiso matar cortándose el cuello, apuñaló a su esposa y chocó de frente en Ruta 84

Rocha: tres menores de edad denunciaron haber sido abusadas sexualmente en La Pedrera
ROCHA

Rocha: tres menores de edad denunciaron haber sido abusadas sexualmente en La Pedrera

Playa de Canelones
CONTAMINACIÓN

Canelones recomendó no bañarse en dos playas del departamento por superar "valores máximos permitidos para uso recreativo"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos