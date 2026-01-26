BCU dispuesto a intervenir en el mercado de cambios si el dólar continúa a la baja

Banco Central Foto: Inés Guimaraens

El dólar atraviesa una fase de debilidad a nivel global de la que Uruguay no está exento. En lo que va del año retrocedió 3,1% y eso se convirtió en una luz amarilla para el Banco Central (BCU). En ese escenario, el organismo volvió a recortar la tasa de interés y anunció que está dispuesto a intervenir en el mercado si la moneda estadounidense continúa a la baja.

“Uruguay no es una isla”, dijo este lunes por la tarde el presidente del BCU, Guillermo Tolosa, en conferencia de prensa. Unas horas antes en una reunión del Comité de Política Monetaria (Copom), las autoridades habían resuelto reducir la tasa de interés en 100 puntos básicos para llevarla a 6,5%.

El jerarca expuso que actualmente se observa una nueva ola de debilidad del dólar estadounidense a nivel global que ha afectado, básicamente, a casi todas las monedas de América Latina. Y como Uruguay no es una isla, ese debilitamiento también llegó al mercado local.

“Eso se debe a condiciones especiales de la época del año, marcadas por una considerable oferta de dólares asociada a la temporada turística y también a una mayor preferencia de los agentes domésticos por la moneda nacional”, dijo Tolosa. Sin embargo indicó que algunos agentes estatales “han encontrado estos niveles de tipo de cambio suficientemente atractivos para realizar operaciones financieras que consisten en compras considerables”, informó.

Con esas operaciones el BCU espera que el mercado recobre un funcionamiento normal. Pero si eso no ocurre el Banco Central intervendrá en el mercado de cambios. “Serán intervenciones para garantizar una mayor normalización de la operativa y evitar saltos abruptos”, anunció.