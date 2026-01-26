Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
29°C
algo de nubes
Martes:
Mín  24°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / BCU

BCU dispuesto a intervenir en el mercado de cambios si el dólar continúa a la baja

El debilitamiento de la moneda estadounidense compromete el cumplimiento de la meta inflacionaria y si persiste habrá intervenciones del organismo

26 de enero 2026 - 19:09hs
Banco Central

Banco Central

Foto: Inés Guimaraens

El dólar atraviesa una fase de debilidad a nivel global de la que Uruguay no está exento. En lo que va del año retrocedió 3,1% y eso se convirtió en una luz amarilla para el Banco Central (BCU). En ese escenario, el organismo volvió a recortar la tasa de interés y anunció que está dispuesto a intervenir en el mercado si la moneda estadounidense continúa a la baja.

“Uruguay no es una isla”, dijo este lunes por la tarde el presidente del BCU, Guillermo Tolosa, en conferencia de prensa. Unas horas antes en una reunión del Comité de Política Monetaria (Copom), las autoridades habían resuelto reducir la tasa de interés en 100 puntos básicos para llevarla a 6,5%.

El jerarca expuso que actualmente se observa una nueva ola de debilidad del dólar estadounidense a nivel global que ha afectado, básicamente, a casi todas las monedas de América Latina. Y como Uruguay no es una isla, ese debilitamiento también llegó al mercado local.

Más noticias
BCU

BCU vuelve a recortar la tasa de interés ante desalineamiento de la inflación y baja del dólar

Dólar en Uruguay

El dólar continúa racha a la baja y llegó a su menor valor desde mayo de 2024

“Eso se debe a condiciones especiales de la época del año, marcadas por una considerable oferta de dólares asociada a la temporada turística y también a una mayor preferencia de los agentes domésticos por la moneda nacional”, dijo Tolosa. Sin embargo indicó que algunos agentes estatales “han encontrado estos niveles de tipo de cambio suficientemente atractivos para realizar operaciones financieras que consisten en compras considerables”, informó.

Con esas operaciones el BCU espera que el mercado recobre un funcionamiento normal. Pero si eso no ocurre el Banco Central intervendrá en el mercado de cambios. “Serán intervenciones para garantizar una mayor normalización de la operativa y evitar saltos abruptos”, anunció.

Temas:

BCU Mercado de cambios Dólar

Seguí leyendo

Las más leídas

Playa de Canelones
CONTAMINACIÓN

Canelones recomendó no bañarse en dos playas del departamento por superar "valores máximos permitidos para uso recreativo"

Sorteo 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del domingo 25 de enero

Policía Caminera - Archivo
POLICIALES

Horror en Canelones: hombre de 81 años se quiso matar cortándose el cuello, apuñaló a su esposa y chocó de frente en Ruta 84

Rocha: tres menores de edad denunciaron haber sido abusadas sexualmente en La Pedrera
ROCHA

Rocha: tres menores de edad denunciaron haber sido abusadas sexualmente en La Pedrera

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos