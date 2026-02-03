En la era Vairo-Perchman, los juveniles de Nacional tienen mucho menos protagonismo que los de Peñarol en los clásicos

Federico Bais y Agustín Dos Santos a la derecha en los penales de la Supercopa

Peñarol le ganó el domingo 4-2 por penales a Nacional la final de la Supercopa Uruguaya en un clásico que marcó el arranque oficial para los grandes del fútbol uruguayo.

En ese partido , Peñarol puso en cancha a cuatro jugadores de sus formativas mientras que Nacional alineó solo a dos.

La presencia de Federico Bais y de Agustín Dos Santos , los dos desde el banco de suplentes para jugar el alargue, cortó una racha en Nacional de tres clásicos sin alinear a ningún juvenil surgido de su cantera contra el tradicional rival.

Hay que remontarse a la final del Torneo Intermedio 2025 para ver a un juvenil de Nacional jugando un clásico contra Peñarol: Gonzalo Petit, quien fue titular y jugó 62 minutos.

Anteriormente fue Jairo Amaro el que dijo presente en un clásico representando a la cantera tricolor: en la Supercopa Uruguaya 2025. Luego, el volante tuvo escasas posibilidades una vez iniciada la temporada oficial y a mitad de año recaló a préstamo en Danubio.

El 15 de diciembre de 2024, pocos días después de ser electo como presidente de Nacional, Ricardo Vairo, fue consultado por Referí si el club debía cambiar algo en sus juveniles y respondió que "no", argumentando lo siguiente: "Lo que tenemos que cambiar es eso, que el centro de la actividad de Nacional tiene que ser formar pero para después poner en la vidriera del plantel principal. Siempre pongo este ejemplo: es como si tuviéramos una fábrica de ropa, fabrico lo mejor, pero cuando llega el momento de exponerlo en la vidriera coloco ropa extranjera y le dejo un pequeño lugar a mi producción. Evidentemente las posibilidades de ventas disminuyen. ".

Vairo marcó también dos aspectos esenciales en juveniles: la cantidad de ventas que Nacional realizó a pesar de haberle dado poco espacio a sus juveniles en Primera y al filtro que tienen los equipos grandes para que el talento juvenil logre ganarse un lugar en el mundo profesional.

"Hay casos que Nacional no ha vendido mal para lo que han jugado los futbolistas. También es cierto que el hincha se va a tener que acostumbrar a que los jugadores que vienen de formativas no siempre van a tener un nivel parejo y excepcional, como muchas veces ocurre con los extranjeros", afirmó.

Nacional hizo fuertes apuestas en 2025 con jugadores extranjeros, pero el único que rindió -y a gran nivel- fue el colombiano Julián Millán. Eduardo Vargas y Rómulo Otero fracasaron y a mitad de año llegaron Juan Pablo Patiño y Hayen Palacios, que tampoco rindieron.

Ventas de juveniles de Nacional en la era Ricardo Vairo

Jugador Venta Bruno Damiani US$ 3.000.000 Rodrigo Chagas US$ 200.000 Gonzalo Petit US$ 5.282.500 Ramiro Brazionis US$ 500.000 Mateo Rivero US$ 450.000 Lucas Sanabria US$ 3.000.000 Mateo Antoni US$ 1.800.000 Facundo Saldaña, Juan Gancheff e Ignacio Fernández US$ 1.500.000

No forma parte del listado, aunque dejó ingresos para Nacional, Jeremía Recoba, formado por Danubio y que llegó a Nacional a Tercera. Lo vendieron a Las Palmas en US$ 702 mil.

Las ventas de Damiani y Antoni se realizaron tras una salida a préstamo, en Boston River y Liverpool, respectivamente.

Con esas ventas, los jugadores formados por Nacional que tuvieron minutos en el plantel campeón uruguayo de 2025 fueron el golero Ignacio Suárez (quien ya había debutado temporadas atrás), Paolo Calione, Tomás Viera, Agustín Dos Santos, Rodrigo Mederos y Bruno Arady.

Como Amaro, Mederos salió a mitad de año a préstamo, a Racing. Arady se lesionó.

Con el período de pases de mitad de año, Nacional apostó fuerte por terminar de armar el mejor plantel del medio.

Ese plantel profundo fue clave para que el tricolor le ganara a Peñarol -diezmando por lesiones- las finales por la Liga AUF Uruguaya.

Sin embargo, también le retaceó lugar a los juveniles en el primer equipo.

Por eso, en los clásicos, Nacional tuvo poco y nada de presencia de juveniles desde 2025 en adelante.

Amaro jugó en la Serie Río de la Plata 2025 y en la Supercopa Uruguaya, 29 minutos en ambos clásicos ganados por Nacional, Petit lo hizo en la final del Intermedio 2025 y recién ahora aparecieron Dos Santos y Bais en el equipo tricolor contra Peñarol.

Los minutos de cada uno de sus juveniles de Nacional suman apenas 159.

Peñarol le da mucho más espacio a sus juveniles en el presente

Con el trabajo de dos años y dos meses al frente del primer equipo de Peñarol, Diego Aguirre fue abriéndole la puerta del primer equipo a juveniles de la cantera aurinegra.

En su primer partido, contra Plaza Colonia en el Torneo Clausura 2023, Aguirre hizo debutar a Andrés Madruga y a Santiago Díaz.

En 2024 debutaron de su mano Luciano González, Randall Rodríguez, Juan Rodríguez, Tomás Olase y Germán Barbas.

Al igual que Jeremía Recoba no se computa en esos juveniles a Santiago Benítez quien llegó a la Tercera, procedente de Cerro.

En 2025, el DT abrió mucha pista a las formativas del club aprovechando la Copa AUF Uruguay y también algunas rotaciones extensas que hizo en el plantel.

Leandro Umpiérrez se ganó sus minutos tras un 2024 donde fue figura, goleador y campeón en Tercera.

Nahuel Herrera, quien había debutado con Alfredo Arias en 2023, se convirtió en titular y figura del primer equipo el año pasado.

Luego debutaron Stiven Muhlethaler, Lorenzo Couture, Kevin Rodríguez, Julio Daguer y Brandon Álvarez,

Desde que Vairo es presidente de Nacional y Flavio Perchman maneja el área deportiva de Nacional, hay cinco jugadores de Peñarol que han tenido minutos en clásico ante los tricolores.

Mientras en Nacional han jugado desde entonces Amaro, Petit, Dos Santos y Bais, en Peñarol sumaron minutos Nahuel Herrera, Leandro Umpiérrez, Stiven Muhlethaler, sumándose en este verano Andrés Madruga y Kevin Rodríguez.

Sin embargo, mientras los minutos de Nacional son solo 159 los de Peñarol son 692 que se desglosan de esta manera:

1- Nahuel Herrera: 361 minutos en 5 clásicos

2- Leandro Umpiérrez: 170 minutos en 5 clásicos

3- Stiven Muhlethaler: 25 minutos en 2 clásicos

4- Kevin Rodríguez: 75 minutos en un clásico

5- Andrés Madruga: 61 minutos en un clásico

Para encontrar a cuatro jugadores juveniles de Nacional jugando un clásico contra Peñarol (sin contar futbolistas que hayan salido a préstamo y retornado al club) hay que remontarse al 27 de febrero de 2022, en el Torneo Apertura, cuando jugaron de titulares Nicolás Marichal, Alfonso Trezza y Bruno Monzeglio e ingresó Joaquín Trasante. El entrenador era Pablo Repetto y Peñarol ganó 1-0 con gol de Pablo Ceppelini de penal, en el Campeón del Siglo.

Este presente de cada uno de los grandes se da en el marco de un 2025 que fue excepcional para Nacional ganando la tabla acumulada de juveniles con 76 puntos de ventaja sobre Peñarol y siendo campeón en cuatro categorías contra un títulos de los aurinegros (para esa tabla no se toma en cuenta la Tercera donde pueden jugar mayores).