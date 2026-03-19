Ministerio del Interior sugirió que Peñarol vs Cerro se juegue sin hinchas visitante y el partido se disputará como quería el aurinegro

El partido entre Peñarol y Cerro, que se jugará este sábado a la hora 19.30 en el estadio Campeón del Siglo, se disputará sin hinchas del elenco visitante, tal como pretendían los aurinegros.

Así lo hizo saber el ministro del Interior, Carlos Negro, en una conferencia de prensa que dio este jueves en Punta de Rieles tras la ceremonia de egreso de la Escuela Nacional de Policía.

"La recomendación del Ministerio del Interior es que se juegue sin público visitante", dijo Negro.

Como suele ocurrir, la Comisión de Seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Mesa Ejecutiva , órgano que fija los partidos, siguen esta recomendación de la cartera estatal y por esa razón, el encuentro no tendrá hinchas de Cerro.

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El miércoles, tras una decisión adoptada el martes por la noche en consejo directivo, Peñarol envió una nota a la Mesa Ejecutiva informando que había decidido "aplicar el derecho de admisión a los hinchas de Cerro" y le pedía al órgano presidido por Álvaro Rivero que tomara las "prevenciones" del caso.

Peñarol basó la toma de su decisión en aspectos de seguridad por los graves incidentes que se generaron en abril del año pasado cuando Cerro visitó el Campeón del Siglo por el Torneo Apertura.

En dicho partido, el operativo de seguridad mostró groseros errores, la hinchada de Cerro llegó entre medio de los hinchas de Peñarol y ahí comenzaron los intercambios de violencia.

Luego, dentro del estadio, los hinchas de Cerro generaron todo tipo de destrozos, atacaron con proyectiles a parciales de Peñarol e hicieron suspender el partido a los 61' de juego.

Además, Peñarol recordó en la nota que firmó el presidente Ignacio Ruglio y el secretario general Rodolfo Catino, que en el Torneo Clausura, el Ministerio del Interior recomendó que los hinchas de Peñarol no fueran al estadio Luis Tróccoli de modo tal de prevenir incidentes.

Los aurinegros alegaron entonces "reciprocidad" para fundamentar su medida.

La Mesa Ejecutiva remitió la nota al área jurídica de la AUF antes de adoptar una decisión porque se encontraron ante un hecho que no registraba antecedentes: el pedido de un club de aplicarle derecho de admisión a la hinchada del otro.

Cada vez que esto se había aplicado fue siguiendo recomendaciones del Ministerio del Interior.

Este jueves, desde la mañana, corrió como un reguero de pólvora la información de que la Mesa Ejecutiva había determinado que Peñarol le tenía que vender entradas a la hinchada de Cerro.

Ruglio reaccionó ante ello y desde Asunción, en declaraciones a Carve Deportiva, dijo: "Es raro todo lo que pasa en AUF, nada nuevo bajo el sol. Si la gente de Cerro puede ir, supongo que la gente de Peñarol después va a poder ir al Parque Central y no habrá problemas, y también ir al Cerro sin problemas".

Sin embargo, mientras Ruglio declaraba eso, la Mesa Ejecutiva recibió la respuesta del área jurídica la cual recomendó trasladarle al Ministerio del Interior el petitorio realizado por Peñarol.

La respuesta llegó en la tarde como suele hacerla el Ministerio del Interior, por la vía de una recomendación.

Siguiendo la misma, el partido no tendrá hinchas visitantes.

En la Mesa Ejecutiva aún no entienden cómo sabiendo que este partido se sabe que se iba a jugar en el Campeón del Siglo desde el 28 de enero, fecha en que se realizó el sorteo, por qué Peñarol esperó al miércoles para realizar el pedido.