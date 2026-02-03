Dólar
Tras dejar Peñarol, Jaime Báez volvió a conseguir equipo en Italia y jugará por primera vez en la Serie C

Jaime Báez, que rescindió contrato con Peñarol en mayo del año pasado y volvió en setiembre, retornó a Italia y jugará en un equipo de la Serie C

3 de febrero 2026 - 15:43hs
Jaime Báez

Jaime Báez 

Foto: @CosenzaOfficial

Jaime Báez se convirtió este martes en nuevo jugador de Cosenza de Italia y retorna al fútbol de ese país tras enrolarse en Peñarol a mediados de 2024.

Báez, de 30 años, jugará en un equipo que está en la Serie C del fútbol italiano, que es la tercera categoría.

Esa divisional se divide en tres grupos de 20 equipos cada uno y Cosenza está en el grupo C.

Actualmente ocupa el cuarto puesto con 40 puntos y persigue a Salernitana (46), Catania (51) y Benevento (54).

El campeón asciende directo, el segundo juega playoffs por otro ascenso a partir de cuartos de final, el tercero va a playoffs octavos de final, el cuarto a 16avos de final y los ubicados del quinto al décimo puesto, playoffs desde 32avos de final.

Báez llegó a Peñarol a mediados de 2024 tras terminar su contrato con Frosinone.

Surgió en Juventud, pasó a Defensor Sporting y emigró a Italia contratado por Fiorentina a cambio de 2,3 millones de euros.

Jugó en Livorno, Spezia, Pescara, Cosenza, Cremonese y Frosinone.

En Cosenza jugó entre las temporadas 2018-2019 hasta la 2020-2021 cuando estaba en la Serie B.

En Cromonese y Frosinone llegó a jugar en Serie A.

En Fiorentina solo jugó en el equipo primavera y siempre salió cedido a préstamo.

En Peñarol jugó 34 partidos con seis goles y una asistencia entre 2024 y mayo de 2025, cuando rescindió contrato cuando todavía le quedaba un mes porque extrañaba a su familia.

Jaime Báez en Cerro Largo vs Peñarol
Jaime B&aacute;ez&nbsp;

Jaime Báez

Báez buscó equipo en Italia pero no lo encontró y cuando Javier Cabrera se rompió los ligamentos de la rodilla y el club no había podido contratar a Edwin Cetré y solo trajo a Alejo Cruz que pisó Los Aromos y se lesionó, volvió a recurrir a Báez.

Ahí el extremo aportó un gol en 12 partidos.

Ahora seguirá su carrera en la C de Italia, división donde nunca había jugado antes.

Peñarol le debe US$ 150 mil por premios impagos y el presidente Ignacio Ruglio declaró la semana pasada que busca un acuerdo con el futbolista para que resigne parte de ese dinero porque esa es su forma de "administrar" el club.

