Tras dejar Peñarol, Jaime Báez volvió a conseguir equipo en Italia y jugará por primera vez en la Serie C

Báez llegó a Peñarol a mediados de 2024 tras terminar su contrato con Frosinone.
Surgió en Juventud, pasó a Defensor Sporting y emigró a Italia contratado por Fiorentina a cambio de 2,3 millones de euros.
Jugó en Livorno, Spezia, Pescara, Cosenza, Cremonese y Frosinone.
En Cosenza jugó entre las temporadas 2018-2019 hasta la 2020-2021 cuando estaba en la Serie B.
En Cromonese y Frosinone llegó a jugar en Serie A.
En Fiorentina solo jugó en el equipo primavera y siempre salió cedido a préstamo.
En Peñarol jugó 34 partidos con seis goles y una asistencia entre 2024 y mayo de 2025, cuando rescindió contrato cuando todavía le quedaba un mes porque extrañaba a su familia.
Báez buscó equipo en Italia pero no lo encontró y cuando Javier Cabrera se rompió los ligamentos de la rodilla y el club no había podido contratar a Edwin Cetré y solo trajo a Alejo Cruz que pisó Los Aromos y se lesionó, volvió a recurrir a Báez.
Ahí el extremo aportó un gol en 12 partidos.
Ahora seguirá su carrera en la C de Italia, división donde nunca había jugado antes.