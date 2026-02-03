Peñarol apunta a cerrar el plantel con un manto de tranquilidad que le dejó la conquista contra Nacional en la Supercopa Uruguaya

Peñarol amaneció con sensación de paz este lunes. El domingo le ganó en penales a Nacional la final de la Supercopa Uruguaya, y la actitud que mostró el equipo a lo largo de los 120 minutos de juego dejó muy tranquilos al cuerpo técnico y a la dirigencia.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Los presididos por Ignacio Ruglio apuntan ahora a cerrar el plantel.

Peñarol llegó al clásico de la Supercopa sin tener el plantel cerrado, con falta de dos extremos y algún recambio para otras zonas mientras que Nacional no solo mantuvo una amplia base del plantel campeón uruguayo sino que se reforzó con varias caras nuevas importantes: Juan de Dios Pintado, Agustín Rogel, Tomás Verón Lupi, Baltasar Barcia, Jhon Guzmán, Agustín Vera y Maximiliano Silvera , este último procedente directamente desde Peñarol.

FÚTBOL URUGUAYO La dura lesión que sufrió el español de Peñarol Sergi Oriol, quien está cedido en Wanderers y que estará varios meses afuera de las canchas

NACIONAL "Esto recién empieza": el mensaje de Sebastián Coates tras la derrota de Nacional ante Peñarol por la final de la Supercopa Uruguaya

Además, tiene lesionados en el plantel a Germán Barbas (cerca de volver tras una rotura de ligamentos), Javier Cabrera (se espera su alta para abril tras otra rotura de ligamentos), Maximiliano Olivera con esguince de rodilla, Lucas Hernández recuperándose de una lesión de rodilla, Abel Hernández con rotura parcial de ligamento interno de rodilla y el juvenil Lorenzo Couture con un esguince.

Eduardo Darias y Tomás Olase están volviendo a las canchas tras sendas roturas de ligamentos.

Por ahora llegaron Washington Aguerre, Sebastián Britos, Franco Escobar, Matías González, Lucas Ferreira, Diego Laxalt, Gastón Togni, Abel Hernández y Facundo Batista.

Luis Angulo llega para poner la firma

20251123 ALEJANDRO PAGNI / AFP Foto por ALEJANDRO PAGNI / AFP Boca Juniors' defender #32 Ayrton Costa and Talleres' Colombian forward #18 Luis Angulo fight for the ball during the Argentine Professional Football League 2025 Clausura Tournament round of 16 Ayrton Costa de Boca Juniors y Luis Angulo de Talleres Foto: Alejandro Pagni/AFP

El extremo colombiano Luis Angulo llega este martes a Uruguay para someterse a revisión médica y poner la firma con Peñarol por un año a préstamo, desde Talleres de Córdoba.

Mirá en esta nota quién es Angulo y cómo le fue a los colombianos que jugaron en Peñarol.

Se espera que a más tardar el jueves esté entrenando bajo las órdenes de Diego Aguirre.

No se dan por vencidos por Nicolás Vallejo

20250504 Nicolás Vallejo Juventud Liverpool Torneo Apertura 2025 Foto Inés Guimaraens (41).jpeg Nicolás Vallejo Foto: Inés Guimaraens

En Peñarol no se dan por vencidos por Nicolás Vallejo que el sábado, en la derrota de León ante Tigres (1-2) cumplió el segundo de los partidos de suspensión con los que llegó por la expulsión que sufrió (al final del partido) en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya entre su exequipo, Liverpool, y los aurinegros.

Los medios mexicanos esperan que debute el sábado próximo ante Querétaro.

Peñarol apostó también por el retorno de Ignacio Laquintana, pero el extremo de Red Bull Bragantino prefirió ir a jugar al ascenso de España en un equipo en riesgo de descenso.

Roberto Fernández la prioridad para el mediocampo

0021778140.webp Roberto Fernández C. Pazos

El mediocampo es otra de las zonas en las que Peñarol busca reforzar el plantel. En principio, Aguirre no pidió porque veía que Eduardo Darias estaba en muy buen nivel en pretemporada.

Sin embargo, tras la insistencia de la dirigencia, el DT terminó dando el visto bueno para la llegada de un volante.

"La prioridad es el Indio Fernández", dijo un consejero a Peñarol.

También sigue sobre la mesa el nombre de Damián García.

"No debería irse más de esta semana, seguimos trabajando", dijo la fuente consultada.

Más allá de que el resultado dejó buenas sensaciones, hay consenso en el hecho de que el plantel necesita más para afrontar la doble competencia y llegar bien armado a fin de año para la definición, aunque para eso habrá otro mercado de pases.

Hay dirigentes que insistirán para que Peñarol contrate un zaguero más.

Un claro ejemplo de que se necesita más es cómo terminó Peñarol el clásico, con Nahuel Herrera, Lucas Ferreira, Emanuel Gularte, Jesús Trindade y Eduardo Darias sentidos.

Lo de Herrera, Ferreira, Trindade y Darias fueron sobrecargas musculares mientras que Gularte sufrió un pisotón en el pie.

Aguirre comenzará el martes la semana (este lunes los jugadores tuvieron libre) con dudas para armar la defensa para el debut ante Montevideo City Torque (sábado, hora 20.30, en el Campeón del Siglo).

Si ninguno llega, al DT solo le queda apelar a Matías González (quien retornó del préstamo de Danubio para jugar de lateral derecho, aunque se formó como zaguero) y Andrés Madruga que tuvo un buen ingreso en el clásico del domingo, mostrando personalidad.

"Vamos a insistir por contratar un zaguero más", expresó el dirigente de Peñarol consultado. Pero la última palabra la tendrá Aguirre.