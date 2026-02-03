Peñarol apunta a cerrar el plantel con un manto de tranquilidad que le dejó la conquista contra Nacional en la Supercopa Uruguaya

Peñarol amaneció con sensación de paz este lunes. El domingo le ganó en penales a Nacional la final de la Supercopa Uruguaya, y la actitud que mostró el equipo a lo largo de los 120 minutos de juego dejó muy tranquilos al cuerpo técnico y a la dirigencia.
Los presididos por Ignacio Ruglio apuntan ahora a cerrar el plantel.
Peñarol llegó al clásico de la Supercopa sin tener el plantel cerrado, con falta de dos extremos y algún recambio para otras zonas mientras que Nacional no solo mantuvo una amplia base del plantel campeón uruguayo sino que se reforzó con varias caras nuevas importantes: Juan de Dios Pintado, Agustín Rogel, Tomás Verón Lupi, Baltasar Barcia, Jhon Guzmán, Agustín Vera y Maximiliano Silvera, este último procedente directamente desde Peñarol.
Peñarol vio partir a Brayan Cortés, Martín Campaña, Pedro Milans, Damián Suárez, Javier Méndez, Gastón Silva, Ignacio Sosa, David Terans, Héctor Villalba, Diego García, Alejo Cruz y Maxi Silvera.
Además, tiene lesionados en el plantel a Germán Barbas (cerca de volver tras una rotura de ligamentos), Javier Cabrera (se espera su alta para abril tras otra rotura de ligamentos), Maximiliano Olivera con esguince de rodilla, Lucas Hernández recuperándose de una lesión de rodilla, Abel Hernández con rotura parcial de ligamento interno de rodilla y el juvenil Lorenzo Couture con un esguince.
Eduardo Darias y Tomás Olase están volviendo a las canchas tras sendas roturas de ligamentos.
Por ahora llegaron Washington Aguerre, Sebastián Britos, Franco Escobar, Matías González, Lucas Ferreira, Diego Laxalt, Gastón Togni, Abel Hernández y Facundo Batista.
Luis Angulo llega para poner la firma
El extremo colombiano Luis Angulo llega este martes a Uruguay para someterse a revisión médica y poner la firma con Peñarol por un año a préstamo, desde Talleres de Córdoba.
Se espera que a más tardar el jueves esté entrenando bajo las órdenes de Diego Aguirre.
No se dan por vencidos por Nicolás Vallejo
En Peñarol no se dan por vencidos por Nicolás Vallejo que el sábado, en la derrota de León ante Tigres (1-2) cumplió el segundo de los partidos de suspensión con los que llegó por la expulsión que sufrió (al final del partido) en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya entre su exequipo, Liverpool, y los aurinegros.
Los medios mexicanos esperan que debute el sábado próximo ante Querétaro.
"No debería irse más de esta semana, seguimos trabajando", dijo la fuente consultada.
Más allá de que el resultado dejó buenas sensaciones, hay consenso en el hecho de que el plantel necesita más para afrontar la doble competencia y llegar bien armado a fin de año para la definición, aunque para eso habrá otro mercado de pases.
Hay dirigentes que insistirán para que Peñarol contrate un zaguero más.
Si ninguno llega, al DT solo le queda apelar a Matías González (quien retornó del préstamo de Danubio para jugar de lateral derecho, aunque se formó como zaguero) y Andrés Madruga que tuvo un buen ingreso en el clásico del domingo, mostrando personalidad.
"Vamos a insistir por contratar un zaguero más", expresó el dirigente de Peñarol consultado. Pero la última palabra la tendrá Aguirre.