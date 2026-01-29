Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Abel Hernández explicó por qué viajó a Barcelona para tratar su lesión en la rodilla: "Es el mejor tratamiento que hay en el mundo"

Hernández afirmó que el tiempo que estará fuera de las canchas "lo va a decir el médico en Barcelona y la sanidad de Peñarol"

29 de enero 2026 - 13:06hs
Abel Hernández en su presentación como jugador de Peñarol

Foto: @OficialCAP

Abel Hernández, delantero de Peñarol, explicó los motivos que lo llevaron a viajar diez días a Barcelona, España, para tratar su esguince en la rodilla, que sufrió en el amistoso entre el carbonero y River Plate de Argentina disputado el pasado 17 de enero.

Antes de partir rumbo a Europa, el atacante atendió a los medios presentes en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, que le consultaron sobre el tratamiento de Medicina Regenerativa que realizará en el Instituto Cugat de Barcelona para tratar su esguince de rodilla grado 2.

"Fue algo que salió hablando con mi representante y por supuesto con la parte médica de Peñarol después de ver la resonancia y lo que era la lesión. Decidimos ir a Barcelona, a probar este tratamiento que es uno de los mejores o el mejor para este tipo de lesiones", explicó en principio Hernández.

Según el delantero, ganador del premio a mejor jugador del año 2025 en la encuesta Fútbolx100 de Referí, el tiempo que estará fuera de las canchas "lo va a decir el médico en Barcelona y la sanidad de Peñarol", con un estimado inicial de "entre cuatro y seis semanas". Su objetivo es "no estar más de seis semanas de baja".

"Me va a ayudar porque es el mejor tratamiento que hay en el mundo. Después lo que hablé con los doctores es que eso no dice que vaya a volver antes a las canchas, pero sí estamos haciendo lo mejor para esta lesión que es algo muy importante", agregó la "Joya".

Hernández también fue consultado sobre su lesión en el amistoso, en un cruce con el golero de River Santiago Beltrán, y expresó que no esperó que "el golero saliera con esa vehemencia", pero remarcó que "es parte del fútbol y son cosas que pasan".

"Ya lo superé al otro día de la lesión. Me tengo que enfocar en recuperarme y volver de la mejor manera. Es una batalla más que me tocó", sentenció el nuevo jugador carbonero.

