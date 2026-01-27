Abel Hernández se va a Barcelona a hacer una recuperación de 10 días por su lesión de rodilla en Peñarol

El delantero de Peñarol Abel Hernández viajará a España en las próximas horas para someterse a un tratamiento por la lesión que sufrió el sábado 17 de enero, en el Campus de Maldonado, en el partido de la Serie Río de la Plata contra River Plate.

En dicho partido, Hernández sufrió un esguince de rodilla grado 2 al intentar disputar una pelota con el golero Santiago Beltrán.

El jugador de Peñarol llevó la peor parte al llegar desarmado al tranque contra un golero que se había deslizado sobre el césped para despejar el balón.

Tras trancar, Hernández cayó y quedó inmóvil en el campo de juego. El jugador no pudo evitar el llanto al salir sustituido.

La Joya, de 35 años, jugó en Peñarol en 2023 tras cerrar un largo ciclo jugando en el extranjero, pero las lesiones lo tuvieron a maltraer.

En 2024 se operó y en 2025 volvió al fútbol uruguayo para jugar en Liverpool con el que fue elegido el mejor jugador de la Liga AUF Uruguaya para la encuesta Fútbolx100.

Toda la ilusión de su retorno a Peñarol se desmoronó en apenas 10 minutos.

Sin embargo, los estudios practicados revelaron que no sufrió rotura de ligamentos que fue lo que inicialmente se temió en Peñarol.

"Sanidad: se informa que el jugador Abel Hernández, en coordinación con el Cuerpo Médico de Peñarol, viajará en las próximas horas a España para realizarse un tratamiento de Medicina Regenerativa en el Instituto Cugat de Barcelona", informó Peñarol.

"Nos avala una experiencia desde el año 1951. Donde el aspecto humano es el más importante en la relación con los pacientes", expresa el instituto en su página web.

Entre las seis especializaciones del instituto están la traumatología, la unidad de rodilla, los tratamientos biológicos, el diagnóstico, la rehabilitación y fisioterapia, y la traumatología del deporte.

"El Instituto Cugat cuenta con un equipo profesional de amplia experiencia en la patología de esta articulación. Especializados en traumatología deportiva utilizan las técnicas quirúrgicas más avanzadas para la recuperación de los deportistas", dice el instituto.

Este viaje a Europa con el consentimiento del club marca una importante diferencia con lo que fue la relación que el jugador tuvo con el cuerpo médico de Peñarol y con el club mismo en su pasaje por 2023.

En aquella ocasión, por sus constantes lesiones, el jugador se atendió por fuera de la sanidad de Peñarol y su representante, Pablo Bentancur, se mostró muy crítico con Peñarol por eso.

En 2024, Daniel Zarrillo se convirtió en el nuevo jefe médico de Peñarol que terminó antes una relación histórica (74 años) con la familia Rienzi.

Peñarol, por su parte, determinó que en 2025 se impusieran como cláusulas contractuales para sus jugadores que obligatoriamente deben atenderse con la sanidad del club o en su defecto, hacerlo afuera con el consenso de dichas autoridades.

En 2024, cuando puso fin abruptamente a su breve ciclo en Rosario Central, Hernández viajó a Europa para operarse de una ruptura aguda del tendón conjunto del recto anterior del muslo izquierdo y tras una exitosa intervención y recuperación volvió con todo para ser figura en Liverpool y recontratado por Peñarol.

Según informó un consejero a Referí, el jugador estará 10 días sometiéndose a tratamiento en la clínica catalana ubicada en Plaça d’Alfonso Comín, 5, Planta -1. Gràcia, en Barcelona.