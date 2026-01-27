Dólar
Comenzó la venta de entradas de la final de la Supercopa Uruguaya entre Peñarol y Nacional: precios y por dónde se consiguen

27 de enero 2026 - 14:43hs
Las hinchadas de Nacional y Peñarol en el último clásico disputado en el Estadio Centenario

Foto: Leonardo Carreño

Peñarol y Nacional se enfrentarán este domingo 1° de febrero por una nueva final de la Supercopa Uruguaya, que dará comienzo de forma oficial a la temporada 2026 del fútbol uruguayo.

El partido se disputará a las 20:00 en el Estadio Centenario, con Peñarol oficiando como local, y las entradas ya están a la venta desde este martes.

Se pueden adquirir a través de la web AUF Tickets, plataforma de venta de entradas de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y de forma presencial en las sucursales de RedPagos.

El precio de las entradas de la Supercopa para los hinchas de Peñarol y Nacional

En el caso de las hinchas de Peñarol, las entradas para la tribuna Ámsterdam valen $ 400 para los socios y $ 750 para el público general. Para la Olímpica cuestan $ 600 para socios y $ 1.100 las generales, mientras que para la América valen $ 750 y $ 1.400 para cada uno de estos dos grupos.

Maximiliano Gómez de Nacional ante Maximiliano Olivera de Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya
TEMPORADA 2026

El clásico Nacional vs Peñarol de la Supercopa Uruguaya 2026 tiene fecha, horario tentativo y los hinchas compartirán la tribuna Olímpica

Agustín Dos Santos 
NACIONAL

¿Cómo se le dio la camiseta 10 de Nacional a Agustín Dos Santos? Mirá lo que dijo Jadson Viera al respecto y el equipo que lo quiere del exterior

Los precios se repiten para los hinchas de Nacional: las entradas para la tribuna Colombes cuestan $ 400 para los socios y $ 750 para el público general. La Olímpica y la América tienen los mismos precios que abonará la hinchada carbonera.

La Olímpica se dividirá en dos, con un pulmón en el medio, mientras que en la América los hinchas de Peñarol ingresarán por la puerta 3 y los de Nacional por la puerta 24.

Los menores de 10 años ingresarán gratis, acompañados de un mayor de edad y presentando cédula de identidad.

Las primeras 24 horas de venta de entradas serán exclusivamente para los socios de Peñarol y Nacional, según anunciaron ambos clubes en sus respectivas redes sociales. Este miércoles se abrirá la venta para el público general.

