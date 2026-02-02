Peñarol campeón de la Supercopa Uruguaya: la capacidad de Aguirre para potenciar a su diezmado equipo y el pecado de Jadson Viera

El festejo de Peñarol con las gorras con dedicatoria a Maximiliano Silvera

El título que Peñarol consiguió este domingo de noche en la Supercopa Uruguaya 2026 , tras vencer por penales a Nacional (luego de 120 minutos sin goles), no le da a los aurinegros credenciales especiales ni le otorga un estatus diferente al que tiene con este plantel para el resto de la temporada.

La derrota de Nacional tampoco condena a los tricolores , pero lo expone a un desundo futbolístico que expresa una debilidad para este equipo de Jadson Viera al que no le sienta bien, después de ganar la Liga AUF Uruguaya 2025 y de tener un plantel súper reforzado, disponer de una gran ocasión para plantarse en el inicio de la temporada con otra autoridad dentro del campo.

Entre la capacidad de Aguirre para realizar una gran lectura en la preparación de esta final, de sorprender con la línea de tres zagueros , de guardar un secreto en la preparación durante una semana con la que sorprendió a su rival y del plus que pusieron sus jugadores (con el esfuerzo que hicieron para multiplicarse en cada metro el campo), y el contraste por el pecado de Jadson Viera de traicionar su estilo (renunció a los extremos) y la incapacidad de los futbolistas albos de imponerse en el campo de juego, el clásico de la Supercopa dejó un buen sabor de boca para el entrenador de Peñarol y gusto amargo para el tricolor .

Si hay que resumir la final de este domingo en una frase, las palabras más apropiadas se encuentran en el triunfo de Diego Aguirre sobre Jadson Viera en la puesta en escena y en el desarrollo del juego.

Nacional llegó a la final con 11 campeones como titulares, con un equipo reforzado y con el impulso que le daba ver la forma en que Peñarol cargaba con tres titulares ausentes (Washington Aguerre, Maximiliano Olivera y Abel Hernández), un pobre mercado de pases (tiene un plantel en formación) y un banco de suplentes juvenil que le entregaba al entrenador pocas variantes.

Además, para profundizar la desesperación, Aguirre perdió durante el partido a Nahuel Herrera, Lucas Ferreira y Eduardo Darias, todos por lesión, Jesús Trindade terminó jugando parado en la posición del centrodelantero porque una lesión muscular le impidió seguir actuando en condiciones normales cuando el DT ya no tenía más cambios y en el segundo tiempo se quedó sin Umpiérrez por una correcta expulsión.

La final de la Supercopa le ofreció a Peñarol un escenario demasiado complejo y adverso, y Nacional le hizo ese sufrimiento más leve, y le permitió en la definición por penales, después de 120 minutos sin goles, levantar la copa.

Nada de lo que ocurrió este domingo es definitivo, pero brinda señales.

Nada de lo que ocurrió este domingo establecerá un antes y un después.

Nacional era favorito en lo previo y seguirá portando ese rótulo, incluso tras la derrota, porque Jadson Viera tiene un plantel muy variado, rico y abundante.

El entrenador de Nacional llegó a Los Céspedes para sorprender con su propuesta de Boston River, con la que se ganó el crédito para dirigir a Nacional, y para ello tiene que volver a ser Jadson Viera en su versión más pura. Con extremos. Con fútbol directo. Con laterales profundos. Con buena lectura de juego (Gonzalo Carneiro estaba más cerca de la roja que de seguir jugando y el entrenador nunca se dio cuenta que debía quitarlo del equipo, antes que lo expulsaran, como ocurrió). Y, sobre todo, con menos nombres y más rendimientos: otra vez Nicolás López demostró que es suplente en este equipo.

Un tema aparte fue el nivel de juego de la final de la Supercopa como consecuencia de las necesidades de Peñarol de quitarle ritmo al partido, de empantanar el fútbol y de llevarlo a distracciones de Nacional, que llegaba mejor integrado.

Peñarol llevó el partido al lugar que mejor le quedaba frente a su plantel tan diezmado, y Nacional no logró sacarlo de la zona de confort.

Faltaron situaciones de gol. Jugaron poco. El reloj corrió sin que la pelota estuviera en juego. Se empujaron demasiado. Protestaron y hablaron en exceso. Eso fue todo mérito de Peñarol y carencia de Nacional, que vio cómo se le escapaba entre las manos la oportunidad de hacer pesar la mejor integración.

El morbo del estreno de Maximiliano Silvera le agregó emociones, pero no le brindó un salto futbolístico.

El morbo de las lesiones de Peñarol dotó del partido de dramatismo, y le quitó brillo al juego.

Peñarol se concentró bien en su campo y utilizó el carácter, la actitud y la solidaridad de sus futbolsitas para multiplicarse en la recuperación del balón.

Leo Fernández a las espaldas de Arezo, centralizando todo el juego, se sintió cómodo. Coqueteó con el gol de tiro libre y se fue soltando.

Entonces, en la noche en que el fútbol prometía ver al nuevo Nacional de Jadson Viera y al campeón que defendía el título, finalmente entregó una versión diluida de los tricolores y una potenciada de un Peñarol que está dispuesto a pelear este año con un plantel corto y con un entrenador que sabe hacia dónde quiere ir.

Jadson Viera todavía necesita descubrir qué es lo que quiere para Nacional, porque ya no alcanza con jugar como en las finales del año pasado, sino de establecer un nuevo contexto futbolístico para este equipo tricolor.