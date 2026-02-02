Diego Aguirre tras arrancar el año campeón con Peñarol: su crítica a la organización, la preocupación por las lesiones y el secreto bien guardado de la línea de tres

Luego del triunfo de Peñarol ante Nacional por penales en la Supercopa Uruguaya , el entrenador aurinegro, Diego Aguirre , valoró la conquista de un título que aún no había logrado, criticó a la organización por jugar un partido de 120 minutos a 20 días de iniciar la temporada, manifestó su preocupación por la cantidad de jugadores que terminaron lesionado y dijo que se sorprendió que no se filtrara su sorpresa táctica de jugar con línea de tres.

"Estamos contentos porque logramos el objetivo de quedarnos con esta Supercopa. Es la primera vez que la gano y me gusta sumar una copa más para el club, porque esto no es algo personal sino que es para Peñarol".

"Fue un partido en el que desde lo futbolístico no hay mucho para analizar . No estoy de acuerdo en jugar un partido de esta importancia, de 120 minutos, a solo 20 días de haber comenzado la pretemporada. Es un riesgo altísimo e innecesario . Se pueden jugar 90 minutos y definir por penales. El alargue me parece exagerado para este momento del año, y a riesgo de terminar con jugadores lesionados. Nos puede pasar a nosotros y al rival. Debería haber otro criterio para el comienzo del año de jugar un partido de esta exigencia. Eso es lo negatvio. Terminamos con jugadores lesionado".

Insistió el entrenador en este concepto: "No hay mucho para rescatar desde lo futbolístico. Para mi no se vio mucha cosa. No hubo prácticamente situaciones de gol. El empate estuvo bien. También tiene lógica, porque los equipos están comenzando. Es importante ganar, porque te da confianza y esto recién está empezando".

Así vio Aguirre a Darias, Britos y Laxalt

El entrenador fue consultado sobre el regreso de Eduardo Darias a la actividad: "Hizo un esfuerzo, creo que sintió algo muscular, pero no sé más que eso sobre su situación. Los minutos que jugó me gustaron porque fueron su regreso a la competencia oficial".

Sobre el golero Sebastián Britos: "Estuvo espectacular. Este año tenemos el arco muy bien cubierto. Sabíamos que cuando lo incorporamos que tendríamos a un jugador de primer nivel. Estamos contentos con él y con Washington (Aguerre)".

Respecto al debut de Diego Laxalt, el DT dijo: "Es parte de un proceso en el que tenemos que prepararlo para que pueda mostrar su jerarquía. Su trayectoria es innegable. Tiene que agarrar ritmo de competencia. Todo indica que es un muy buen refuerzo".

¿Subestimaron a Peñarol?

Frente a la consulta de si subestimaron a Peñarol por el favoritismo, respondió: "El favoritismo era por parte de ustedes (la prensa). No creo que el rival nos haya subestimado porque ellos sabían que era difícil y que era parejo. A nivel de prensa se generó eso. Está claro que no había favoritos porque no existen los favoritos en este tipo de partidos y hoy quedó comprobado".

En el final del alargue realizó un ajuste en el equipo tras la lesión de Jesús Trindade, cuando ya no tenía cambios. El entrenador decidió bajar a Batista a la zona de volante y colocar a Trindade como delantero.

"Fue una solución que encontramos porque no había más cambios. Fue la solución que nos pareció en ese momento para tener más pierna. Facundo estaba bien y pudo trabajar un rato ahí".

La llegada de Luis Angulo a Peñarol

Al entrenador le preguntaron por Luis Angulo: "Es una posibilidad bastante avanzada. Aparentemente está todo arreglado. Lo vimos el año pasado. Lo estábamos siguiendo y en el período anterior no se pudo traer. Ahora se dieron las condiciones. Puede ser un refuerzo muy interesante. Es muy rápido. Tiene cosas de mucha calidad. Lo traemos con la intención que pueda sumar. No tengo dudas que va a ser así".

El cambio táctico que no se filtró

Aguirre sorprendió a Nacional en el inicio del partido con línea de tres en la defensa, con lo que limitó el juego de Nacional.

"Lo que más me sorprendió fue que no se filtró porque hace una semana que estamos trabajando eso. Siempre hay buenos informantes, pero esta vez no pasó y eso me deja muy contento. Previendo el ataque de Nacional con dos puntas era la forma para controlarlos, y se controló bien, más allá de alguna situación aislada. Aguantar 120 minutos con el arco en cero es la parte más positiva".