Uno por uno de Peñarol en el clásico de la Supercopa: la sorpresa de Aguirre, la solidaridad del equipo, Remedi fue la figura y Leo Fernández despertó

¿De qué forma contrarrestar la abundancia del rival? ¡Con una sorpresa! Con línea de tres zagueros, esa fue la fórmula que eligió el entrenador de Peñarol , Diego Aguirre , para frenar a Nacional en la Supercopa Uruguaya, que este domingo se jugó en el Estadio Centenario y se resolvió por penales, luego de igualar 0-0 tras 120 minutos de fútbol .

A la modificación táctica de Aguirre, el equipo aurinegro le adosó una actitud y solidaridad que multiplicaron los efectos de la propuesta del entrenador, al superpoblar los espacios en los que podía dañar Nacional, con un plantel más largo y numeroso, y dejó a los tricolores en una posición incómoda durante todo el encuentro.

El tricolor llegó a esta Supercopa con el plantel campeón 2025 , frente a un conjunto aurinegro que perdió jugadores, sufrió la ausencia de tres titulares por suspensión y lesiones , y todavía no se terminó de reforzar en el mercado de pases.

Así fue el uno por uno de Peñarol en los 120 minutos del clásico y en los penales:

Sebastián Britos (6): sacó a relucir toda su experiencia y demostró que puede ser tan titular en el arco de Peñarol como Washington Aguerre (incluso cuando no está identificado como hincha y con la hinchada). En este partido expresó su jerarquía desde el inicio. En el comienzo intentó salir jugando, en una clara señal que marcó el entrenador para el juego de Peñarol, pero la presión alta que propuso Nacional no se lo permitió y terminó resolviendo con pelotas largas para saltearse la primera línea defensiva tricolor. Realizó un buen partido. Estuvo muy atento para salir a cerrar y tomó riesgos. A los 10 minutos del alargue salió a cortar fuera del área y en el impulso quedó con la pelota en la mano fuera de su zona y le dejó un tiro libre a Nacional, que no supo aprovechar. En la definición por penales le atajó atajó el remate a Juan Cruz de los Santos, después que Agustín Dos Santos mandó su remte a la tribuna.

Emanuel Gularte (6): en esa línea de tres zagueros se paró por derecha. Cerró a tiempo a los siete minutos una situación de gol de Maxi Gómez, cuando el delantero recibió solo en el área, la bajó de pecho pero se demoró en la definición y el zaguero llegó a tiempo para evitar el remate del sanducero. Fue amonestado por una falta a Carneiro, tras un error en la salida de Herrera y supo jugar los 120 minutos condicionado por esa tarjeta. A los 42 minutos pudo convertir un gol cuando conectó un cabezazo, tras ganarle a Millán y Carneiro dentro del área tricolor, pero el golero Mejía desvió al córner tras gran atajada. Completó un buen partido.

Nahuel Herrera (5): se paró en la cancha como el zaguero central en esa línea de tres. Cometió un error en la salida a los 11 minutos, por querer avanzar con el balón: entregó mal y expuso a su equipo. Esa jugada terminó en amarilla para Gularte. No volvió al segundo tiempo por una molestia física.

Lucas Ferreira (5): una de las sorpresa de Aguirre. Lo utilizó como zaguero izquierdo en la línea de tres o como stopper por izquierda. A los 58 minutos se retiró lesionado.

Franco Escobar (5): jugó en su posición natural, por derecha, aunque se anunció que podía ir como lateral izquierdo. Se paró como carrilero por derecha. Entregó mal una pelota en el cierre del primer tiempo y tuvo que cortar con una falta a Carneiro que terminó en tarjeta amarilla para el argentino. Fue reemplazado en el inicio del alargue. Ingresó Laxalt en su lugar.

Jesús Trindade (5): llevó el brazalete de capitán. Fue muy solidario en el juego que el entrenador planteó para ese mediocampo batallador. Hizo un esfuerzo tan grande que terminó con una contractura y como el entrenador ya no tenía más cambio finalizó jugando como 9, mientras el resto del equipo se blindó para disimular la situación extrema que se planteó.

Eric Remedi (7): Aguirre superpobló el mediocampo y el argentino cumplió un rol clave. Realizó un enorme despliegue. En el final del primer tiempo hizo un gran cierre, tras larga carrera, para abortar un contragolpe de Nacional, que pudo terminar en gol de Nicolás López. Le sacó la segunda amarilla y la expulsión de Carneiro, después que el delantero le golpeó en su cara. Convirtió su penal picando la pelota. Fue la figura.

Leandro Umpiérrez (5): lo colocó como volante interior por izquierda y fue el que estuvo más claro con la pelota. Fue bien expulsado a los 51 minutos por una muy fuerte entrada a Sebastián Coates, cuando despejaba el zaguero. El juvenil llegó a destiempo a cerrar. Dejó a los aurinegros con 10.

Gastón Togni (5): Aguirre lo mandó al sacrificio como carrilero por izquierda. Hizo un gran desgaste para cumplir su rol natural de extremo, y al mismo tiempo cumplió una función táctica clave defendiendo en su carril. Al promediar el primer tiempo generó una amarilla para Carneiro cuando el delantero lo empujó y le lanzó un golpe cuando el aurinegro cayó al piso, tras una falta de Coates. A los 49 minutos sacó un gran disparo desde afuera del área que se fue por arriba del arco de Mejía. Salió a los 60 minutos.

Leonardo Fernández (6): se paró en el campo en un lugar que le quedó cómodo, en medio de la cancha del rival y a las espaldas de Arezo, con libertad para elegir dónde moverse y encontrar el juego. Lo hizo muy bien. Sorprendió. En el inicio del partido fue protagonista de la primera jugada de gol de su equipo, que terminó con un remate de Arezo desviado por Mejía. Fue bien amonestado a los 26 minutos por entrar en provocaciones con Oliva (¡increíble lo del 10!). El volante de Nacional también recibió una tarjeta amarilla. Estuvo en todas las situaciones ofensiva de su equipo. En el segundo minuto de alargue tuvo un tiro libre desde fuera del área que se perdió apenas afuera. Luego, en el segundo tiempo del alargue dispuso de otro tiro libre y Mejía rechazó el remate. El 10 se acercó a su gol de tiro libre. En el final del alargue pudo convertir con un remate desde afuera del área. En la definición marcó su penal con un zurdazo que fue arriba a la derecha, donde no llegó Mejía.

Matías Arezo (5): a los seis minutos recibió de Leo Fernández y sacó un derechazo apenas ingresado al área grande, que generó una gran atajada de Mejía. Fue la primera situación de Peñarol. Dejó la cancha a los 77 minutos.

Kevin Rodríguez (6): ingresó en el segundo tiempo por Nahuel Herrera, quien se retiró lesionado. Tuvo su gran estreno en el equipo de Diego Aguirre en una situación extrema y salvó con buena nota. El zaguero debutó en 2025 con Peñarol y jugó su cuarto partido oficial, uno por la Liga AUF Uruguaya y dos por la Copa AUF Uruguay.

Andrés Madruga (6): ingresó por el lesionado Ferreira. En la primera pelota que tocó fue amonestado. En la definición por penales le dieron en cuarto penal, convirtió y le dio el título a Peñarol. Otro rendimiento que debe ser valorado en Peñarol por el momento en el que le tocó saltar al campo y cerró una buena actuación.

Eduardo Darias (5): volvió después de 10 meses fuera de las canchas tras sufrir una grave lesión. Ingresó por Togni a jugar por afuera, por izquierda. En el alargue pasó como extremo por derecha para jugarle al lateral juvenil tricolor Bais. Se retiró lesionado en el seguno tiempo del alargue. Estuvo 48 minutos en cancha.

Facundo Batista (5): ingresó a los 77 minutos por Arezo. Le hicieron poco su juego. Le dieron el primer penal en la definición desde los 12 pasos y lo convirtió.

Diego Laxalt (5): volvió a jugar un partido después de su última participación en el fútbol ruso en mayo. Ingresó en el alargue por Escobar. Completó un trabajo correcto.

Franco González: ingresó en el segundo tiempo del alargue tras la lesión de Darias.