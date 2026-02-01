Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Diego Aguirre confirmó el equipo titular de Peñarol para enfrentar a Nacional por la Supercopa con tres debutantes en clásicos y el capitán será Jesús Trindade

El encuentro entre Nacional y Peñarol se jugará a partir de la hora 20 en el Estadio Centenario; el entrenador de Peñarol tiene a 21 futbolistas a disposición

1 de febrero 2026 - 19:15hs
Nicolás López de Nacional ante Jesús Trindade de Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya

FOTO: Gastón Britos/FocoUy

FOTO: Gastón Britos/FocoUy
Jesús Trindade y Diego Aguirre

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, confirmó el equipo titular aurinegro con el que enfrentará a Nacional por la Supercopa Uruguaya, que este domingo se juega desde la hora 20 en el Estadio Centenario.

Todos ellos llegaron en este mercado de pases como refuerzos para el plantel aurinegro.

Aguirre se decidió por Emanuel Gularte como lateral derecho y coloca a Ferreira en la zaga, donde comenzó con buenos minutos en los amistosos que jugó en enero.

Emanuel Gularte de Peñarol ante Gonzalo Carneiro de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
SUPERCOPA URUGUAYA 2026

El favorito Nacional, la mochila que carga Diego Aguirre en Peñarol y el morbo de Maxi Silvera: un clásico de película para abrir la temporada con la Supercopa

Matías Arezo
PEÑAROL

El ataque de Peñarol para el clásico: Matías Arezo como abanderado, con buenos antecedentes ante Nacional, y extremos que son incógnita

El entrenador mantiene el mediocampo con dos volantes, Remedi-Trindade, y apuesta a Togni como el extremo desequilibrante.

A Leo Fernández lo coloca a las espaldas de Matías Arezo para desestabilizar la defensa tricolor.

Estos son los 11 titulares de Peñarol: Sebastián Britos, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Franco Escobar, Eric Remedi, Jesús Trindade, Gastón Togni, Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández y Matías Arezo.

En el banco de suplentes esperan el golero Leandro Díaz y estos nueve jugadores de cancha: Andrés Madruga, Kevin Rodríguez, Matías González, Diego Laxalt, Eduardo Darias, Stiven Muhlethaler, Brandon Álvarez, Franco "Cepillo" González y Facundo Batista.

La otra novedad es que Trindade lleva la cinta de capitán ante la ausencia de Maxi Olivera, lesionado.

Peñarol Diego Aguirre Emanuel Gularte Nacional

