Diego Aguirre confirmó el equipo titular de Peñarol para enfrentar a Nacional por la Supercopa con tres debutantes en clásicos y el capitán será Jesús Trindade

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, confirmó el equipo titular aurinegro con el que enfrentará a Nacional por la Supercopa Uruguaya, que este domingo se juega desde la hora 20 en el Estadio Centenario.
El técnico tendrá tres debutantes en clásico en la formación inicial: Lucas Ferreira, Franco Escobar y Gastón Togni.
Todos ellos llegaron en este mercado de pases como refuerzos para el plantel aurinegro.
Aguirre se decidió por Emanuel Gularte como lateral derecho y coloca a Ferreira en la zaga, donde comenzó con buenos minutos en los amistosos que jugó en enero.
El entrenador mantiene el mediocampo con dos volantes, Remedi-Trindade, y apuesta a Togni como el extremo desequilibrante.
A Leo Fernández lo coloca a las espaldas de Matías Arezo para desestabilizar la defensa tricolor.
Estos son los 11 titulares de Peñarol: Sebastián Britos, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Franco Escobar, Eric Remedi, Jesús Trindade, Gastón Togni, Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández y Matías Arezo.
En el banco de suplentes esperan el golero Leandro Díaz y estos nueve jugadores de cancha: Andrés Madruga, Kevin Rodríguez, Matías González, Diego Laxalt, Eduardo Darias, Stiven Muhlethaler, Brandon Álvarez, Franco "Cepillo" González y Facundo Batista.
La otra novedad es que Trindade lleva la cinta de capitán ante la ausencia de Maxi Olivera, lesionado.