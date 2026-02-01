Diego Aguirre confirmó el equipo titular de Peñarol para enfrentar a Nacional por la Supercopa con tres debutantes en clásicos y el capitán será Jesús Trindade

Nicolás López de Nacional ante Jesús Trindade de Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre , confirmó el equipo titular aurinegro con el que enfrentará a Nacional por la Supercopa Uruguaya, que este domingo se juega desde la hora 20 en el Estadio Centenario.

El técnico tendrá tres debutantes en clásico en la formación inicial: Lucas Ferreira, Franco Escobar y Gastón Togni .

Todos ellos llegaron en este mercado de pases como refuerzos para el plantel aurinegro.

Aguirre se decidió por Emanuel Gularte como lateral derecho y coloca a F erreira en la zaga , donde comenzó con buenos minutos en los amistosos que jugó en enero.

El entrenador mantiene el mediocampo con dos volantes, Remedi-Trindade, y apuesta a Togni como el extremo desequilibrante.

A Leo Fernández lo coloca a las espaldas de Matías Arezo para desestabilizar la defensa tricolor.

Estos son los 11 titulares de Peñarol: Sebastián Britos, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Franco Escobar, Eric Remedi, Jesús Trindade, Gastón Togni, Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández y Matías Arezo.

En el banco de suplentes esperan el golero Leandro Díaz y estos nueve jugadores de cancha: Andrés Madruga, Kevin Rodríguez, Matías González, Diego Laxalt, Eduardo Darias, Stiven Muhlethaler, Brandon Álvarez, Franco "Cepillo" González y Facundo Batista.

La otra novedad es que Trindade lleva la cinta de capitán ante la ausencia de Maxi Olivera, lesionado.