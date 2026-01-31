El ataque de Peñarol para el clásico: Matías Arezo como abanderado, con buenos antecedentes ante Nacional, y extremos que son incógnita
En cinco clásicos, Matías Arezo tiene dos goles y una asistencia contra Nacional: será la esperanza de gol del equipo de Diego Aguirre que llega flaco en posibilidades por los extremos
31 de enero 2026 - 14:59hs
Matías Arezo
Foto: Gastón Britos / Focouy
Peñarol está listo para enfrentar a Nacional este domingo, a la hora 20.00 en el Estadio Centenario, en la final de la Supercopa Uruguaya. Matías Arezo será el líder del ataque en el equipo de Diego Aguirre y la gran promesa de gol.
Arezo tiene buenos números contra Nacional aunque en sus dos años con Peñarol (2023 y 2025) no pudo consagrarse campeón uruguayo.
En cinco clásicos, ganó dos, empató dos y perdió uno, la final decisiva del año pasado donde Diego Aguirre lo sacó con todo un alargue por jugarse.
Dos goles lleva Arezo contra Nacional, ambos de cabeza.
Facundo Batista será el único relevo para el ataque donde hoy una tercera opción sería el juvenil Luciano González.
En los extremos, Peñarol tiene falencias.
Las tuvo el año pasado donde Jaime Báez no repitió su buen 2024 y luego Peñarol tuvo que volver a buscarlo, tras la lesión de Javier Cabrera, luego de quedara varios meses parado.
Se contrató a Alejo Cruz que apenas pisó Los Aromos se lesionó y luego apenas sí pudo jugar. Ahora se fue a Juventud.
Este año se apostó por el argentino Gastón Togni que este domingo tendrá su primer examen de fuego.
En la derecha jugará Leandro Umpiérrez, que no es extremo sino que se siente más cómodo jugando detrás del 9(donde es titular Leonardo Fernández). Aguirre también lo ha utilizado como doble 5.
Como relevos, Aguirre tiene como extremos a Stiven Muhlethaler y Brandon Álvarez. La otra opción es que Aguirre convoque a Ignacio Alegre como extremo derecho, posición en la que jugó el segundo tiempo ante Central Español por la Copa de la Liga AUF.
Los recambios serán Leandro Díaz como golero, Ignacio Alegre como lateral derecho, Andrés Madruga como zaguero, Kevin Rodríguez de lateral izquierdo (es diestro), Eduardo Darias, Tomás Olase en el mediocampo, Franco González como mediapunta, Muhlethaler y Brandon Álvarez de extremos y Facundo Batista de centrodelantero.
Las otras opciones son los volantes juveniles Santiago Benítez y Julio Daguer, el zaguero Rodrigo Álvez y el delantero Luciano González.
Está lesionados, además de La Joya Hernández, los laterales izquierdos Maximiliano Olivera y Lucas Hernández. También el juvenil Lorenzo Couture.