El ataque de Peñarol para el clásico: Matías Arezo como abanderado, con buenos antecedentes ante Nacional, y extremos que son incógnita

Peñarol está listo para enfrentar a Nacional este domingo, a la hora 20.00 en el Estadio Centenario, en la final de la Supercopa Uruguaya. Matías Arezo será el líder del ataque en el equipo de Diego Aguirre y la gran promesa de gol.

Arezo tiene buenos números contra Nacional aunque en sus dos años con Peñarol (2023 y 2025) no pudo consagrarse campeón uruguayo.

En cinco clásicos, ganó dos, empató dos y perdió uno, la final decisiva del año pasado donde Diego Aguirre lo sacó con todo un alargue por jugarse.

También le dio una asistencia a José Neris en un clásico donde Peñarol rescató un empate en el Gran Parque Central.

Los clásicos de Matías Arezo

Torneo Resultado Actuación Torneo Apertura 2023 Peñarol 2-0 en el CDS Jugó 90', amonestado, participó en los 2 goles Torneo Clausura 2023 empate 2-2 en el GPC Jugó 90', una asistencia Torneo Clausura 2025 Peñarol 3-0 en el CDS Entró a los 67', gol de cabeza Final 1, Liga Uruguaya AUF 2025 empate 2-2 en el CDS Jugó 90', gol de cabeza, amonestado Final 2, Liga Uruguaya AUF 2025 Nacional 1-0 en el GPC Salió a los 90'

Con la lesión de Abel Hernández, Arezo abre la temporada oficial como titular, luego de la partida de Maximiliano Silvera a Nacional.

Facundo Batista será el único relevo para el ataque donde hoy una tercera opción sería el juvenil Luciano González.

En los extremos, Peñarol tiene falencias.

Las tuvo el año pasado donde Jaime Báez no repitió su buen 2024 y luego Peñarol tuvo que volver a buscarlo, tras la lesión de Javier Cabrera, luego de quedara varios meses parado.

Se contrató a Alejo Cruz que apenas pisó Los Aromos se lesionó y luego apenas sí pudo jugar. Ahora se fue a Juventud.

Este año se apostó por el argentino Gastón Togni que este domingo tendrá su primer examen de fuego.

20250117 Gastón Togni Peñarol River Plate Serie Río de la Plata. Foto: Gastón Britos/Focouy (2) Gastón Togni Foto: Gastón Britos/Focouy

En la derecha jugará Leandro Umpiérrez, que no es extremo sino que se siente más cómodo jugando detrás del 9 (donde es titular Leonardo Fernández). Aguirre también lo ha utilizado como doble 5.

20250117 Leandro Umpiérrez Peñarol River Plate Serie Río de la Plata. Foto: Gastón Britos/Focouy Leandro Umpiérrez Foto: Gastón Britos/Focouy

Como relevos, Aguirre tiene como extremos a Stiven Muhlethaler y Brandon Álvarez. La otra opción es que Aguirre convoque a Ignacio Alegre como extremo derecho, posición en la que jugó el segundo tiempo ante Central Español por la Copa de la Liga AUF.

El DT lleva semanas ilusionado con la llegada de Nicolás Vallejo pero el único que está cerca de llegar es el colombiano Luis Angulo, de Talleres.

Javier Ruiz y Esteban Da Silva estuvieron en carpeta, pero la flaqueza de la caja de Peñarol le impidió seducir a los clubes dueños de su ficha, Independiente y Racing.

El equipo de Peñarol para el clásico

Jugarán mañana por Peñarol: Sebastián Britos, Matías González, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Franco Escobar; Jesús Trindade, Eric Remedi; Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Gastón Togni; Matías Arezo.

Los recambios serán Leandro Díaz como golero, Ignacio Alegre como lateral derecho, Andrés Madruga como zaguero, Kevin Rodríguez de lateral izquierdo (es diestro), Eduardo Darias, Tomás Olase en el mediocampo, Franco González como mediapunta, Muhlethaler y Brandon Álvarez de extremos y Facundo Batista de centrodelantero.

Las otras opciones son los volantes juveniles Santiago Benítez y Julio Daguer, el zaguero Rodrigo Álvez y el delantero Luciano González.

Está lesionados, además de La Joya Hernández, los laterales izquierdos Maximiliano Olivera y Lucas Hernández. También el juvenil Lorenzo Couture.

Está suspendido el golero Washington Aguerre.