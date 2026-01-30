Los equipos titulares de Nacional y de Peñarol que se perfilan para el clásico de la Supercopa del domingo

Matías Arezo de Peñarol ante Christian Oliva de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

Los entrenadores de Nacional y de Peñarol , Jadson Viera y Diego Aguirre , respectivamente, no brindaron pistas en las conferencias de prensa que dieron esta semana pero fueron plasmado en los entrenamientos los equipos que jugarán el domingo el clásico de la Supercopa Uruguaya .

El encuentro se disputará el domingo a la hora 20 en el Estadio Centenario y debe existir un ganador que surgirá en los 90 minutos, y si terminan empatados en el alargue de 30 minutos y si persiste la igualdad en los penales, porque la AUF entregará la primera copa oficial de la temporada.

Este viernes Aguirre dijo en conferencia de prensa en Los Armos que el equipo lo confirmará el sábado .

Jadson Viera no dio pistas sobre la formación que utilizará en su comparecencia ante los medios el miércoles en el Gran Parque Central .

El probable equipo de Nacional para el clásico de la Supercopa

El entrenador de Nacional mantiene a la mayoría de los futbolistas que en diciembre se consagraron campeones de la Liga AUF Uruguaya 2025 tras vencer a Peñarol.

La oncena con la que trabajó Jadson Viera plantea una duda en el mediocampo y es la inclusión de Juan Cruz de los Santos desde el inicio.

maximiliano gomez y lucas rodriguez nacional 20260124 Maximiliano Gómez y Lucas Rodríguez, jugadores de Nacional, en el amistoso contra Deportes Concepción Foto: Serie Río de la Plata

En caso que se decida por esa opción debe quitar a un volante, y en ese escenario será Lucas Rodríguez.

Lucas Rodríguez se transformó en una pieza importante en el cierre de la temporada pasada y en los partidos de preparación de este año.

El 11 de Nacional que se perfila para el clásico es con Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Federico Bais; Luciano Boggio, Christian Oliva y Lucas Rodríguez/Juan Cruz de los Santos; Nicolás López, Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro.

El probable equipo de Peñarol para el clásico de la Supercopa

Aguirre tiene un plantel más reducido, porque todavía no terminó de armar el plantel para la temporada 2026 y sufre tres bajas por suspensión (Washington Aguerre) y por lesiones (Maximiliano Olivera y Abel Hernández)..

Confirmó el entrenador que Eduardo Darias tendrá minutos en el clásico. Ahora resta conocer si como titular o desde el banco de suplentes, y que Diego Laxalt estará en el plantel que jugará el clásico.

20250117 Gastón Togni Peñarol River Plate Serie Río de la Plata. Foto: Gastón Britos/Focouy (2) Gastón Togni Foto: Gastón Britos/Focouy

El probable equipo de Peñarol para el domingo tendrá a tres debutantes, Sebastián Britos, Franco Escobar y Gastón Togni.

Estos son los 11: Sebastián Britos; Matías González, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Franco Escobar; Jesús Trindade, Eric Remedi; Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Gastón Togni; Matías Arezo.