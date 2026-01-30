Dólar
Supercopa Uruguaya entre Peñarol y Nacional: las opciones para ver el clásico por TV y streaming, y el anuncio que hizo AntelTV, que informó lo transmitirá "gratis"

El clásico Peñarol vs Nacional se disputará el domingo a la hora 20 en el Estadio Centenario, y tendrá el arbitraje de Esteban Ostojich

30 de enero 2026 - 17:21hs
El partido se disputará a las 20:00 en el Estadio Centenario, y contará con el arbitraje de Esteban Ostojich.

Se trata de la cuarta final clásica de Supercopa. Peñarol ganó el primer cruce en 2018, pero Nacional lo venció en la edición siguiente e inclinó el historial a su favor al superar al carbonero en 2025.

En las ocho ediciones que se disputaron hasta el momento, Nacional es el máximo ganador junto a Liverpool con tres títulos cada uno, y Peñarol tiene dos, por lo que buscará empatar ese registro este domingo.

Por dónde ver la final de la Supercopa Uruguaya entre Peñarol y Nacional y el anuncio de AntelTV

En medio de las negociaciones para la firma de los contratos de la televisación del fútbol uruguayo, la Asociación Uruguaya de Fútbol anunció que liberó las imágenes para el clásico del domingo y que la Supercopa Uruguaya se podrá ver en todos los cables y por streaming, tal como ocurría hasta diciembre.

Debido a esto, el partido se podrá ver en todos los cables: Directv, Montecable, TCC, Nuevo Siglo, Flow, Cable Plus y todos los del interior nucleados en la CUTA (Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados), luego de que los cableoperadores alcanzaran un acuerdo con el consorcio Torneos/Directv (licenciatario del cable).

El encuentro también se podrá ver por streaming en Disney+, luego de que estas acordaran con Tenfield (licenciatario del streaming).

Además, la gran novedad con respecto a quiénes podían transmitir el fútbol hasta 2025, es que se sumó a la grilla de opciones AntelTV, que ya lo anunció en redes sociales.

En el anuncio explica que lo transmitirá "gratis", pero para ello quienes quieran ver el partido a través de AntelTV tienen que tener un servicio de la empresa en el celular o de wifi, porque sino no podrán acceder. Por tanto para ver los partidos es necesario pagar los servicios de Antel o conectarse a través de una señal de esta empresa.

