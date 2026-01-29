Dólar
Esteban Ostojich arbitrará la final de la Supercopa Uruguaya entre Peñarol y Nacional: sus antecedentes y qué árbitros lo acompañarán

La final de la Supercopa Uruguaya entre Peñarol y Nacional se disputará el próximo domingo a las 20:00 en el Estadio Centenario

29 de enero 2026 - 7:42hs
Esteban Ostojich, el árbitro de la final de la Supercopa Uruguaya

Foto: Dante Fernández / FocoUy

El árbitro Esteban Ostojich será el encargado de impartir justicia en la final de la Supercopa Uruguaya entre Nacional y Peñarol, que se disputará este domingo 1° de febrero a las 20:00 en el Estadio Centenario.

En el campo de juego, el juez estará acompañado de los asistentes Nicolás Tarán y Andrés Nievas, junto al cuarto árbitro Esteban Guerra.

Por otra parte, en la cabina del VAR estará como árbitro principal Leodán González, junto al AVAR 1 Yimmy Álvarez y el AVAR 2 Richard Trinidad.

Los antecedentes de Esteban Ostojich en clásicos

20250706 Esteban Ostojich Nacional Peñarol final del Torneo Intermedio 2025. Foto Leonardo Carreño (7).jpeg
Esteban Ostojich

Este será el quinto clásico oficial de Esteban Ostojich como árbitro principal, y el tercero en el marco de una definición. Como curiosidad, en sus cuatro antecedentes bolsos y manyas empataron todos los partidos en cancha.

Su primer partido entre Peñarol y Nacional fue el del Apertura 2019, el primero que se disputó en el Campeón del Siglo. Terminó en empate 1-1.

Pasaron cinco años para que Ostojich volviera a arbitrar un clásico: estuvo a cargo de la final del Torneo Intermedio 2024, que Nacional obtuvo tras vencer a Peñarol por penales, luego del 1-1 en tiempo regular.

Tras ello, fue el encargado de arbitrar el clásico del Torneo Apertura 2025, en el que tricolores y carboneros volvieron a empatar 1-1.

El último partido entre Nacional y Peñarol que arbitró Ostojich fue el de la final del Torneo Intermedio 2025. En esta ocasión se volvió a dar un empate, 0-0, pero Peñarol se llevó el título tras ganar la tanda de penales.

El único clásico dirigido por Ostojich en el que hubo un ganador en los 90 minutos fue también su único partido amistoso entre estos equipos. Se disputó el 14 de agosto de 2017, y Nacional se llevó el partido 1-0 con gol de Sebastián Rodríguez, que luego jugó en Peñarol.

