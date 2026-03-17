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Una beba de un año está grave tras recibir tres impactos de bala mientras estaba con su madre en el dormitorio

Personal médico del Pereira Rossell le diagnosticó tres impactos de bala, dos en el abdomen y uno en el brazo izquierdo

17 de marzo 2026 - 8:50hs
Fachada del Hospital Pediátrico Pereira Rossell
Fachada del Hospital Pediátrico Pereira Rossell Camilo dos Santos

Una beba de un año resultó herida de bala en la noche de este lunes en Sebastopol esquina Rubén Darío, en el barrio Flor de Maroñas, cuando se encontraba en el dormitorio de su vivienda junto a su madre, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

De acuerdo a lo divulgado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), la niña fue trasladada por un particular a la policlínica de Malinas y luego derivada al hospital Pereira Rossell, donde se le diagnosticaron tres impactos de bala —dos en el abdomen y uno en el brazo izquierdo—. Permanece grave pero estable, según informó el consignado medio este martes de mañana.

De acuerdo al informe policial primario, la madre, de 24 años, declaró que los disparos comenzaron desde la calle mientras ambas estaban dentro del dormitorio.

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Según el relato, la beba se encontraba en su cama cuando los proyectiles ingresaron por una ventana e impactaron en su cuerpo.

En el caso trabajan efectivos de Investigaciones de la Zona Operacional III y Policía Científica, que realizaron el relevamiento de la escena para determinar las circunstancias del hecho.

Temas:

beba de un año bala Flor de Maroñas

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