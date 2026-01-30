Edición por edición, todos los campeones de la Supercopa Uruguaya: Nacional y Liverpool lideran la lista y Peñarol buscará empatarlos

Este domingo 1° de febrero Peñarol y Nacional se enfrentarán en una nueva final de la Supercopa Uruguaya , a las 20:00 en el Estadio Centenario.

Será la novena edición de este torneo, que enfrenta al ganador de la Liga AUF Uruguaya con el vencedor del Torneo Intermedio.

Hasta el momento, solo tres equipos lograron obtener el título: Nacional, Peñarol y Liverpool. Esto se mantendrá al menos hasta el 2027, debido a que dos de los ganadores se enfrentarán en la final.

Nacional y Liverpool son los dos equipos con más supercopas , con tres cada uno . El tricolor obtuvo los títulos de 2019, 2021 y 2025 , mientras que el negriazul se llevó las copas de 2020, 2023 y 2024. Peñarol, en tanto, tiene dos trofeos , obtenidos en los años 2018 y 2022.

Si obtiene el título este domingo, Nacional se consagrará como el equipo más ganador con cuatro trofeos. En tanto, si Peñarol se lleva la copa dejará un triple empate en el historial.

Esta será la cuarta final clásica de Supercopa. Peñarol ganó el primer cruce en 2018, pero Nacional se llevó la edición siguiente, e inclinó el historial a su favor con el título de 2025.

Una a una, todas las ediciones de la Supercopa Uruguaya

2018: Peñarol 3-1 Nacional

La primera edición del torneo se la llevó Peñarol, que venía de consagrarse campeón uruguayo. Con goles del ecuatoriano Fidel Martínez (al minuto de juego), Cristian Rodríguez y el argentino Maximiliano Rodríguez, el carbonero venció 3-1 a Nacional, que descontó con un tanto de Tabaré Viudez.

20250122 Cristian "Cebolla" Rodríguez levanta la primera Supercopa Uruguaya en 2018 con Peñarol, tras ganarle la final a Nacional Cristian "Cebolla" Rodríguez levanta la primera Supercopa Uruguaya en 2018 con Peñarol, tras ganarle la final a Nacional

2019: Nacional 1(4)-1(3) Peñarol

El tricolor obtuvo la primera de sus tres supercopas en 2019, a la que clasificó como ganador del Torneo Intermedio 2018, tras vencer a Peñarol por penales. El argentino Marcos Angeleri abrió la cuenta para Nacional, pero a los 62 Cristian Rodríguez empató el encuentro, en un resultado que no cambió hasta la tanda de penales.

Allí el héroe fue Gastón Conde, que atajó dos penales de los tres que erró Peñarol. Lucas Hernández tiró el sexto de la tanda afuera, y Matías Zunino anotó el suyo para que el tricolor gritara campeón.

2020: Liverpool 4-2 Nacional

La tercera edición de la Supercopa fue la primera en disputarse fuera del Centenario, con el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado como escenario elegido. Liverpool, campeón del Intermedio 2019, venció en una final apasionante a Nacional para ganar el primero de sus tres trofeos.

Agustín Dávila y Alan Medina, con un golazo, habían adelantado a Liverpool 2-0, pero Nacional empató con goles de Felipe Carballo y Gonzalo Castro, este último en la última jugada del tiempo regular. En el alargue Liverpool se llevó el partido gracias a los tantos de Martín Correa y el debutante Fabricio Díaz, que anotó su gol visiblemente lesionado.

2021: Nacional 2-0 Wanderers

En 2021 (disputando la liga de 2020) Nacional obtuvo el Torneo Intermedio y luego el Campeonato Uruguayo, por lo que el rival de la Supercopa fue Wanderers, vicecampeón del Intermedio. El tricolor se llevó su segundo trofeo con goles de los argentinos Leandro Fernández y Gonzalo Bergessio.

1620068610706.webp Rafael García con el trofeo de la Supercopa 2021 @Nacional

En el Campeonato Uruguayo 2021 no hubo Torneo Intermedio, debido a que el calendario se acortó porque la liga anterior culminó a principios de ese año por causa de la pandemia de coronavirus. Por ello, el clasificado a la Supercopa fue el campeón del Apertura, Plaza Colonia.

En una nueva final disputada en Maldonado, Peñarol se llevó el título gracias a un gol en contra de Nicolás Ayala en el último minuto del tiempo extra.

1643592281092.webp Peñarol campeón de la Supercopa Uruguaya 2022 AUF

El negriazul, que llegó a la Supercopa como ganador del Intermedio 2022, venció a Nacional en el Centenario con un solitario gol de Gonzalo Nápoli en el arranque del partido, para obtener su segunda Supercopa.

Liverpool obtuvo el Intermedio y el Campeonato Uruguayo de 2023, por lo que el otro finalista de la Supercopa 2024 fue el subcampeón del Intermedio del año anterior, Defensor Sporting. El negriazul obtuvo su tercer trofeo en el Parque Viera con un gol de Thiago Vecino en el segundo tiempo.

-lcm9168-jpg..webp Liverpool campeón de la Supercopa 2024 Foto: Leonardo Carreño.

La última edición de la Supercopa fue obtenida por Nacional, que se metió en la final como campeón del Intermedio 2024. El tricolor se adelantó con goles de Nicolás López y Jeremía Recoba en la primera parte, y Peñarol solo pudo descontar con un tanto de Diego García.