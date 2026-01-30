Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / HISTORIAL

Edición por edición, todos los campeones de la Supercopa Uruguaya: Nacional y Liverpool lideran la lista y Peñarol buscará empatarlos

La edición de 2026 será la cuarta con una definición clásica, con dos victorias para Nacional y una para Peñarol en el historial

30 de enero 2026 - 11:00hs
Diego Polenta y Sebastián Coates levantan la Supercopa de 2025, la tercera de Nacional

Diego Polenta y Sebastián Coates levantan la Supercopa de 2025, la tercera de Nacional

Foto: Inés Guimaraens

Será la novena edición de este torneo, que enfrenta al ganador de la Liga AUF Uruguaya con el vencedor del Torneo Intermedio.

Hasta el momento, solo tres equipos lograron obtener el título: Nacional, Peñarol y Liverpool. Esto se mantendrá al menos hasta el 2027, debido a que dos de los ganadores se enfrentarán en la final.

Nacional y Liverpool son los dos equipos con más supercopas, con tres cada uno. El tricolor obtuvo los títulos de 2019, 2021 y 2025, mientras que el negriazul se llevó las copas de 2020, 2023 y 2024. Peñarol, en tanto, tiene dos trofeos, obtenidos en los años 2018 y 2022.

Emanuel Gularte de Peñarol ante Gonzalo Carneiro de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
SUPERCOPA URUGUAYA

Peñarol vs Nacional: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el clásico de la Supercopa Uruguaya de este domingo

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol
DERECHOS DE TV

AUF liberó la Supercopa Uruguaya del domingo entre Nacional vs Peñarol y se podrá ver en todos los cables y por streaming

Si obtiene el título este domingo, Nacional se consagrará como el equipo más ganador con cuatro trofeos. En tanto, si Peñarol se lleva la copa dejará un triple empate en el historial.

Esta será la cuarta final clásica de Supercopa. Peñarol ganó el primer cruce en 2018, pero Nacional se llevó la edición siguiente, e inclinó el historial a su favor con el título de 2025.

Una a una, todas las ediciones de la Supercopa Uruguaya

2018: Peñarol 3-1 Nacional

La primera edición del torneo se la llevó Peñarol, que venía de consagrarse campeón uruguayo. Con goles del ecuatoriano Fidel Martínez (al minuto de juego), Cristian Rodríguez y el argentino Maximiliano Rodríguez, el carbonero venció 3-1 a Nacional, que descontó con un tanto de Tabaré Viudez.

20250122 Cristian "Cebolla" Rodríguez levanta la primera Supercopa Uruguaya en 2018 con Peñarol, tras ganarle la final a Nacional
Cristian

Cristian "Cebolla" Rodríguez levanta la primera Supercopa Uruguaya en 2018 con Peñarol, tras ganarle la final a Nacional

2019: Nacional 1(4)-1(3) Peñarol

El tricolor obtuvo la primera de sus tres supercopas en 2019, a la que clasificó como ganador del Torneo Intermedio 2018, tras vencer a Peñarol por penales. El argentino Marcos Angeleri abrió la cuenta para Nacional, pero a los 62 Cristian Rodríguez empató el encuentro, en un resultado que no cambió hasta la tanda de penales.

Allí el héroe fue Gastón Conde, que atajó dos penales de los tres que erró Peñarol. Lucas Hernández tiró el sexto de la tanda afuera, y Matías Zunino anotó el suyo para que el tricolor gritara campeón.

2020: Liverpool 4-2 Nacional

La tercera edición de la Supercopa fue la primera en disputarse fuera del Centenario, con el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado como escenario elegido. Liverpool, campeón del Intermedio 2019, venció en una final apasionante a Nacional para ganar el primero de sus tres trofeos.

Agustín Dávila y Alan Medina, con un golazo, habían adelantado a Liverpool 2-0, pero Nacional empató con goles de Felipe Carballo y Gonzalo Castro, este último en la última jugada del tiempo regular. En el alargue Liverpool se llevó el partido gracias a los tantos de Martín Correa y el debutante Fabricio Díaz, que anotó su gol visiblemente lesionado.

2021: Nacional 2-0 Wanderers

En 2021 (disputando la liga de 2020) Nacional obtuvo el Torneo Intermedio y luego el Campeonato Uruguayo, por lo que el rival de la Supercopa fue Wanderers, vicecampeón del Intermedio. El tricolor se llevó su segundo trofeo con goles de los argentinos Leandro Fernández y Gonzalo Bergessio.

1620068610706.webp
Rafael García con el trofeo de la Supercopa 2021

Rafael García con el trofeo de la Supercopa 2021

2022: Peñarol 1-0 Plaza Colonia

En el Campeonato Uruguayo 2021 no hubo Torneo Intermedio, debido a que el calendario se acortó porque la liga anterior culminó a principios de ese año por causa de la pandemia de coronavirus. Por ello, el clasificado a la Supercopa fue el campeón del Apertura, Plaza Colonia.

En una nueva final disputada en Maldonado, Peñarol se llevó el título gracias a un gol en contra de Nicolás Ayala en el último minuto del tiempo extra.

1643592281092.webp
Peñarol campeón de la Supercopa Uruguaya 2022

Peñarol campeón de la Supercopa Uruguaya 2022

2023: Liverpool 1-0 Nacional

El negriazul, que llegó a la Supercopa como ganador del Intermedio 2022, venció a Nacional en el Centenario con un solitario gol de Gonzalo Nápoli en el arranque del partido, para obtener su segunda Supercopa.

2024: Liverpool 1-0 Defensor Sporting

Liverpool obtuvo el Intermedio y el Campeonato Uruguayo de 2023, por lo que el otro finalista de la Supercopa 2024 fue el subcampeón del Intermedio del año anterior, Defensor Sporting. El negriazul obtuvo su tercer trofeo en el Parque Viera con un gol de Thiago Vecino en el segundo tiempo.

-lcm9168-jpg..webp
Liverpool campeón de la Supercopa 2024

Liverpool campeón de la Supercopa 2024

2025: Nacional 2-1 Peñarol

La última edición de la Supercopa fue obtenida por Nacional, que se metió en la final como campeón del Intermedio 2024. El tricolor se adelantó con goles de Nicolás López y Jeremía Recoba en la primera parte, y Peñarol solo pudo descontar con un tanto de Diego García.

Temas:

Supercopa Uruguaya Nacional Peñarol Liverpool Estadio Centenario Liga AUF Uruguaya

Seguí leyendo

Las más leídas

Emanuel Gularte de Peñarol ante Gonzalo Carneiro de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
SUPERCOPA URUGUAYA

Peñarol vs Nacional: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el clásico de la Supercopa Uruguaya de este domingo

Randall Rodríguez
URUGUAYOS

La decisión de Randall Rodríguez en Vélez Sarsfield; mirá lo que informan en Argentina sobre el arquero ex Peñarol y campeón del mundo sub 20

Diego Aguirre dirigió el entrenamiento de Peñarol en Los Aromos
PEÑAROL

Diego Aguirre contundente en la previa del clásico: "No siento en este momento que haya un favoritismo de Nacional"

Progreso campeón
COPA DE LA LIGA AUF

Progreso le ganó 2-1 a Boston River y se consagró campeón de la primera edición de la Copa de la Liga AUF

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos