Supercopa Uruguaya: las recomendaciones de seguridad y las prohibiciones para el clásico entre Peñarol y Nacional

Peñarol y Nacional se enfrentarán en una nueva edición de la Supercopa Uruguaya este domingo 1° de febrero, en un partido que se disputará a las 20:00 en el Estadio Centenario.

Luego de que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) recomendara a los asistentes al partido concurrir "con la debida antelación al estadio" -que abrirá sus puertas a las 17:00 -, con cédula vigente y entrada en mano , Nacional difundió las prohibiciones para el público de cara al clásico.

En un comunicado publicado en su página web este jueves, el tricolor realizó las mismas recomendaciones que la AUF , aunque aclaró que si la gente no puede llevar la entrada impresa puede presentar su boleto desde el celular, que para una correcta lectura del código QR deberá tener "el brillo de la pantalla al máximo".

Nacional enumeró las distintas acciones y objetos que estarán prohibidos en el Centenario.

En primer lugar, Nacional detalló que no se podrán "introducir, ingresar, portar o utilizar, cualquier clase de armas o de objetos que pudieran producir los mismos efectos", así como "bengalas, petardos, explosivos o productos inflamables (papel picado, rollos, serpentina, etc), fumíferos o corrosivos", salvo que estos "hayan sido expresamente autorizados por la autoridad competente".

No se podrán ingresar "banderas, símbolos u otras señales con mensajes que inciten a la violencia", o en los que "una persona o grupo de ellas sea amenazada, insultada por razón de su adhesión deportiva".

Además está prohibida la exhibición de "banderas o símbolos del equipo rival en ocasión del partido ni de ningún otro de los equipos afiliados a la AUF".

También se penará a las personas que alteren "el orden público" o lancen "objetos a las tribunas, campo de juego o fuera del escenario deportivo".

¿Qué banderas se pueden ingresar al Estadio Centenario?

hinchadas.jpg Hinchadas de Nacional y Peñarol

Nacional también aclaró qué banderas se podrán ingresar al Estadio Centenario para el clásico, y dónde se deben ubicar.

El tricolor informó que solo se podrán entrar banderas de un máximo de dos metros de ancho y 1,5 metros de largo, "una vez que se habiliten las puertas de acceso al estadio".

Además, explicó que estas banderas "no podrán ser colocadas en los tejidos perimetrales", así como tampoco en "lugares dónde imposibiliten la visión del público" o que "perturben el accionar de los servicios de seguridad".

Por último, Nacional explicó que estos estandartes "tampoco se podrán unir" para "formar una bandera más grande".