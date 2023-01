◉ EN VIVO Nacional vs Liverpool: error de Rochet y gol de Napoli a los 4' de juego

Nacional y Liverpool se enfrentan desde la hora 21.00 en el Estadio Centenario por la final de la Supercopa Uruguaya.

El torneo lo juegan el último campeón uruguayo, Nacional, con el vicecampeón del Torneo Intermedio, Liverpool, ya que los tricolores ganaron ambos certámenes el año pasado.

El juez del encuentro será Mathías De Armas.

El equipo negriazul formará con con Sebastián Lentinelly, Gastón Martirena, Ignacio Rodríguez, Gonzalo Pérez, Miguel Samurio; Gonzalo Nápoli, Lucas Lemos, Matías Silva; Alan Medina, Maicol Cabrera y Rodrigo Rivero.

De los 11 jugadores que Liverpool contrató para la temporada 2023 no están Luciano Rodríguez ni Mateo Antoni, afectados a la selección sub 20 que disputa el Sudamericano en Colombia, ni Ruben Bentancourt quien arregló el viernes su llegada desde Peñarol pero que recién el lunes podrá inscribir su contrato. En la misma situación de Bentancourt está Martín Barrios, volante ex Racing y Albion,

@LiverpoolFC1915

Ruben Bentancourt junto a sus nuevos compañeros

Las bajas de Liverpool para esta temporada son: Iván Bonifazi, Axel Prado, Nicolás Rodríguez, Ayrton Cougo, Hernán Figueredo, Santiago Romero, Gastón Pérez, Pablo González, Gastón Rodríguez y Thiago Vecino.

Para Izquierdo, el paraguayo Samurio, Nápoli y Cabrera este será su debut oficial con los presididos por José Luis Palma.

En el banco de suplentes quedaron Sebastián Britos, Kevin Amaro, Juan Izquierdo, Gervasio Olivera, Yordi López, Matías Zunino, Facundo Trinidad, Nahuel Soria, Leandro Otormín y Renzo Machado. Izquierdo, Olivera, Zunino y Otormín también son caras nuevas para este 2023.

@LiverpoolFC1915

Alan Medina, figura de Liverpool

Liverpool no puede contar con Federico Pereira, suspendido por haber sido expulsado en el último partido oficial de la temporada 2022 que fue la final del Uruguayo contra Nacional, ni con Fabricio Díaz, capitán de la selección sub 20.

El equipo tricolor jugará con Sergio Rochet, Leandro Lozano, Fabián Noguera, Diego Polenta, Christian Almeida; Diego Rodríguez, Diego Zabala; Gastón Pereiro, Franco Fagúndez, Camilo Cándido; Emmanuel Gigliotti.

La alineación se hizo oficial a la hora 20.00, una hora antes del arranque del partido.

En el banco de suplentes quedaron Salvador Ichazo, Maximiliano Perg, Daniel Bocanegra, Lucas Morales Burruzzo, Marcos Montiel, Yonathan Rodríguez, Manuel Monzeglio, Federico Martínez, Alfonso Trezza y Juan Ignacio Ramírez.

Para Noguera, Polenta y Pereiro este será su debut oficial en Nacional. Polenta inicia su tercer ciclo tricolor y Pereiro el segundo. También pueden debutar a nivel oficial Ichazo, Perg, Bocanegra, Morales Burruzzo, Montiel y Federico Martínez. Este último, a diferencia de todos los demás, puede tener sus primeros minutos ya que no jugó ningún amistoso de pretemporada por un desgarro.

Este es el cuadro de campeones del joven historial de la Supercopa Uruguaya

Año Campeón Vicecampeón Resultado 2018 Peñarol Nacional 3-1 2019 Nacional Peñarol 1-1 (4-3) 2020 Liverpool Nacional 4-2 2021 Nacional Wanderers 2-0 2022 Peñarol Plaza Colonia 1-0 2023 ?

La ficha del partido

Nacional: Sergio Rochet, Leandro Lozano, Fabián Noguera, Diego Polenta, Christian Almeida; Diego Rodríguez, Diego Zabala; Gastón Pereiro, Franco Fagúndez, Camilo Cándido; Emmanuel Gigliotti. DT: Ricardo Zielinski

Liverpool: Sebastián Lentinelly, Gastón Martirena, Ignacio Rodríguez, Gonzalo Pérez, Miguel Samurio; Gonzalo Nápoli, Lucas Lemos, Matías Silva; Alan Medina, Maicol Cabrera y Rodrigo Rivero. DT: Jorge Bava

Cancha: Estadio Centenario

Jueces: Mathías De Armas, Santiago Fernández, Sebastián Schroeder y Pablo Giménez. VAR: Andrés Cunha, Jonathan Fuentes y Javier Irazoqui