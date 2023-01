Kike Olivera: "Cuando vine a Peñarol me bajonee y tuve que ir a psicólogo y a psiquiatra"

Cristian "Kike" Olivera, exdelantero de Peñarol, habló en un espacio partidario de Nacional y dijo que existe más del 60% de posibilidades de jugar en los tricolores. Actualmente es futbolista de Boston River.

Olivera admitió que "de chico iba a Los Céspedes porque soy hincha de Nacional" y que uno de los jugadores que le gustaba era el Cacique Medina, durante la entrevista que mantuvo el viernes con los encargados de la cuenta de Twitter, Arriba Bolso.

Sobre su pasaje por los aurinegros, Olivera expresó: "En Rentistas me sentía muy bien, suelto, haciendo la mía. Después que tuve el paso por Peñarol me bajonee mucho porque tuve problemas y (debió recurrir) a un psicólogo y a un psiquiatra, y se me complicó. En Boston River estoy volviendo a ser yo", expresó.

Leonardo Carreño

Cristian Olivera en Rentistas

Agregó que aceptó la propuesta carbonera porque "es laburo y Peñarol en ese momento me quería, y por estar cerca de mi familia hacía todo por venir a Uruguay. Costó mucho tomar la decisión".

En 2021 disputó 17 partidos y al comienzo de 2022 jugó dos en los aurinegros. El jugador es representado por Edgardo Lasalvia.

Su pase pertenece al Almería de España, equipo al que fue después de aparecer en Rentistas y del que volvió a préstamo a Uruguay.

Olivera dijo que hay "un 60,5%" de posibilidades de jugar en los tricolores y que el resto del porcentaje lo tienen que resolver Almería y Nacional.

Actualmente el plantel tricolor está cerrado, por lo que dijo el presidente José Fuentes, mientras que Olivera se prepara con Boston River para disputar la primera ronda de la Copa Libertadores contra el Zamora de Venezuela.