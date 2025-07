Cuartos de final del Mundial de Clubes: así quedaron conformados los cruces entre los ocho mejores tras el partido Borussia Dortmund vs Monterrey; mirá cuándo se juegan

En el otro lado del cuadro, los brasileños Fluminense y Palmeiras chocarán el viernes ante el Al Hilal saudita y el Chelsea inglés, respectivamente.

Viernes 4 de julio:

En Orlando, 16:00 horas

Fluminense (BRA) vs Al Hilal (KSA)

En Filadelfia, 10:00 horas

Palmeiras (BRA) vs Chelsea (ENG)

Sábado 5 de julio

En Atlanta, 13:00

Paris Saint-Germain (FRA) vs Bayern de Múnich (GER)

En East Rutherford, Nueva Jersey, 17:00 horas

Real Madrid (ESP) vs Borussia Dortmund (GER)

Un día después de las sonadas eliminaciones del Manchester City e Inter de Milán, el Madrid hizo los deberes en el Hard Rock Stadium de Miami en una tarde en la que Kylian Mbappé debutó en el torneo.

20250701 FBL - WC - CLUB - 2025 - MATCH55 - REAL MADRID - JUVENTUS Juventus' Turkish midfielder #10 Kenan Yildiz and Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde fight for the ball during the FIFA Club World Cup 2025 round of 16 football match

Federico Valverde y Kenan Yildiz

Foto: Patricia De Melo Moreira / AFP