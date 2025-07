"Quien no quiera estar en Inter, adiós"; Lautaro Martínez calentó la interna y apuntó contra Calhanoglu tras la eliminación del Mundial de Clubes; mirá el cruce de declaraciones

"No voy a decir nombres, lo digo en general, pero vi muchas cosas que no me gustaron", recalcó.

"Solo no se pueden hacer las cosas. Luchamos todos juntos y perdemos todos juntos", dijo el Toro, quien estrelló un remate contra el palo en la segunda mitad que hubiera colocado el empate 1-1 ante Fluminense.

"Yo soy el primer responsable como jefe del grupo, por eso vengo a hablar", afirmó. "Esta derrota nos duele mucho, a nosotros antes que a nadie, porque fue una temporada demasiado larga pero lo dimos todo en el campo y llegamos hasta aquí".

Lautaro Martínez apuntó contra Calhanoglu

Posteriormente el presidente del Inter, Giuseppe Marotta, secundó el llamado de atención de su capitán y apuntó a que su destinatario directo era el turco Hakan Çalhanoglu, de quien dijo que podría abandonar el club en breve.

Lautaro.jpg Lautaro Martínez EFE

El mediocampista, baja en el Mundial por problemas físicos, publicó en las últimas horas imágenes de sus vacaciones frente al mar. "Lautaro, como capitán, ha dicho algunas suposiciones y algunas verdades", declaró Marotta a DAZN. "Es evidente que quizá se refería a la situación de Çalhanoglu, que se resolverá lo antes posible".

"Esto forma parte de esas dinámicas de final de temporada que siempre hemos afrontado con calma y lucidez", señaló. "Está claro que hablaremos con Çalhanoglu. Resolveremos esto de la mejor manera posible".

"Por tanto, este llamado de atención por parte de Lautaro cuenta con el apoyo absoluto del club, porque este debe ser el espíritu ganador que nos puede llevar lejos", concluyó Marotta.

Calhanoglu respondió a Lautaro Martínez

El futbolista turco no se quedó callado con este tema y posteó un comunicado en sus redes sociales: "Después de la lesión sufrida en la final de la Liga de Campeones, decidí ir a Estados Unidos de todos modos. Estar allí, incluso sin saltar al campo, era importante para mí. Quería estar cerca del grupo, darle mi apoyo. Por desgracia sufrí otra lesión en una zona diferente. El diagnóstico era claro: un desgarro muscular. Por eso no pude jugar. Nada más", comenzó explicando.

000_9MW9V6.webp Valverde marca a Hakan Calhanoglu Miguel Medina / AFP

"Ayer perdimos. Y me dolió. Lo viví con tristeza, no sólo como futbolista, sino como alguien a quien realmente le importa este equipo. Pero lo que más me impactó fueron las palabras que vinieron después. Palabras duras. Palabras que dividen, no que unen", añadió.

"A lo largo de mi carrera nunca he buscado excusas. Siempre he asumido mi responsabilidad. Y en los momentos difíciles siempre he intentado ser un punto de referencia. No con palabras, sino con hechos. Respeto todas las opiniones, incluso la de un compañero, incluso la del presidente. Pero el respeto no puede ser unidireccional".

"Nunca he traicionado esta camiseta. Nunca he dicho que no soy feliz en el Inter. En el pasado recibí ofertas, incluso muy importantes, pero elegí quedarme. Porque sé lo que representa esta camiseta. Y creo que mis elecciones hablan por sí solas. Aprendí que el verdadero líder es el que está al lado de sus compañeros, no el que busca un culpable cuando es más fácil hacerlo. Amo este deporte. Amo este club. Y amo estos colores, por los que lo he dado todo cada día", comentó.

Eso sí, dejó de nuevo su futuro en el aire. "¿Y el futuro? Ya veremos. Pero la historia siempre recordará a los que dieron la cara. No al que alzó la voz más alto", finalizó.

FUENTE: EFE - AFP