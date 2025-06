Con Facundo Bernal como titular y figura en el mediocampo, Fluminense dio un batacazo al eliminar a Inter del Mundial de Clubes

En Fluminense fue titular y jugó hasta los 81' el uruguayo Facundo Bernal, ex Defensor Sporting. Salió sustituido por Thiago Santos.

Agustín Canobbio fue suplente y no entró. Joaquín Lavega quedó afuera del banco de suplentes.

20250630 TOPSHOTS - FBL - WC - CLUB - 2025 - MATCH53 - INTER MILAN - FLUMINENSE Fluminense's Argentine forward #14 German Cano celebrates after scoring Fluminense's first goal during the FIFA Club World Cup 2025 round of 16 football match between Italy's

Germán Cano

Foto: Paul Ellis / AFP